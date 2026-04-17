GT Vs KKR LIVE Score: अहमदाबाद में आज KKR से भिड़ेगी गिल की गुजरात टाइटंस

17 Apr 2026, 05:33:36 PM IST
GT vs KKR IPL 2026 Live Score: मथीशा पथिराना नहीं खेलेंगे आज का मैच
ताजा अपडेट के लिए मथीशा पथिराना केकेआर की गेदबाजी यूनिट के लिए आज भी नहीं जुड़ेंगे। यह केकेआर फैंस के लिए बुरी खबर की तरह है। उन्हें एनओसी मिल गया है और आईपीएल में जुड़ गए हैं, लेकिन आज का मैच किन्हीं कारणों की वजह से मिस करेंगे।
17 Apr 2026, 05:12:55 PM IST
GT vs KKR IPL 2026 Live Score: केकेआर का स्क्वॉड
कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, फिन एलन, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, दक्ष कामरा, उमरान मलिक, मथीशा पथिराना
17 Apr 2026, 04:53:01 PM IST
GT Vs KKR LIVE Score: गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड
गुजरात टाइटन्स: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, शाहरुख खान, मानव सुथार, जेसन होल्डर, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, निशांत सिंधु, गुरनूर ब्रार, अरशद खान, कुमार कुशाग्र, टॉम बैंटन, आर. साई किशोर, ल्यूक वुड, जयंत यादव, ईशांत शर्मा।