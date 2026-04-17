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GT Vs KKR LIVE Score: अहमदाबाद में आज KKR से भिड़ेगी गिल की गुजरात टाइटंस

GT vs KKR IPL 2026 Live Score: IPL 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

GT Vs KKR LIVE Score: अहमदाबाद में आज KKR से भिड़ेगी गिल की गुजरात टाइटंस

GT VS KKR

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 17 Apr 2026 05:33 PM IST
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GT vs KKR IPL 2026 Live Score: IPL 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

KKR के लिए यह सीजन अब तक काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, जहां वे 5 मैचों में केवल एक अंक के साथ तालिका में सबसे नीचे हैं। दूसरी ओर, शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात की टीम अपनी लय पकड़ रही है और जोस बटलर की फॉर्म में वापसी उनके लिए एक बड़ा सकारात्मक पहलू है। हालांकि दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में GT 3-1 से आगे है, लेकिन KKR इसी मैदान पर 2023 में रिंकू सिंह द्वारा जड़े गए उन पांच छक्कों की यादों से प्रेरणा लेना चाहेगी।

संभावित प्लेइंग XII (Probable XII):

गुजरात टाइटन्स (GT): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कागिसो रबाडा, मानव सुथार/अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), सुनील नरेन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती।

17 Apr 2026, 05:33:36 PM IST

GT vs KKR IPL 2026 Live Score: मथीशा पथिराना नहीं खेलेंगे आज का मैच

ताजा अपडेट के लिए मथीशा पथिराना केकेआर की गेदबाजी यूनिट के लिए आज भी नहीं जुड़ेंगे। यह केकेआर फैंस के लिए बुरी खबर की तरह है। उन्हें एनओसी मिल गया है और आईपीएल में जुड़ गए हैं, लेकिन आज का मैच किन्हीं कारणों की वजह से मिस करेंगे।

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17 Apr 2026, 05:12:55 PM IST

GT vs KKR IPL 2026 Live Score: केकेआर का स्क्वॉड

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, फिन एलन, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, दक्ष कामरा, उमरान मलिक, मथीशा पथिराना

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17 Apr 2026, 04:53:01 PM IST

GT Vs KKR LIVE Score: गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

गुजरात टाइटन्स: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, शाहरुख खान, मानव सुथार, जेसन होल्डर, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, निशांत सिंधु, गुरनूर ब्रार, अरशद खान, कुमार कुशाग्र, टॉम बैंटन, आर. साई किशोर, ल्यूक वुड, जयंत यादव, ईशांत शर्मा।

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