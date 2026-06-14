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'लोग रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगते हैं', पूर्व दिग्गज के बयान ने मचाई सनसनी

Vikash Gaur Bhasha, धर्मशाला
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भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे श्रृंखला में अभी दो मैच और खेलने हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं।

'लोग रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगते हैं', पूर्व दिग्गज के बयान ने मचाई सनसनी

भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में जीत मिली। इस सीरीज के अभी दो मैच और खेले जाने हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। रोहित शर्मा पहले वनडे मैच में रन आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। दो अच्छे शॉट जरूर उन्होंने लगाए, लेकिन ज्यादातर समय टच में नजर नहीं आए। ऐसे में हर एक पारी के बाद उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रोहित और विराट दोनों सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ही एक्टिव हैं।

भारत की आगामी इंग्लैंड वनडे सीरीज से पहले इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान ने कहा है कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के करियर के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही उनके विकल्पों की चर्चा होना स्वाभाविक है। भारतीय टीम जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। स्वान ने कहा कि इस तरह की स्थिति का सामना हर महान खिलाड़ी को करना होता है।

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स्वान ने 'पीटीआई वीडियो' को दिए साक्षात्कार में कहा, ''बिल्कुल। जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के दूसरे हिस्से में पहुंचता है तो यह स्वाभाविक है कि लोग उसके उत्तराधिकारी की तलाश करने लगते हैं, चाहे उसने कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो। आप भले ही अपने खेल के शीर्ष पर हों, फिर भी लोग सोचने लगते हैं कि रोहित या विराट के बाद कौन आएगा। यह बहुत नैचुरल है। जैसे ही एक-दो कम स्कोर आते हैं, चर्चा और तेज हो जाती है।''

स्वान के अनुसार, ''युवा प्रतिभाओं के उभरने से यह दबाव और बढ़ जाता है। उन्होंने विशेष रूप से 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी ने भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर अतिरिक्त दबाव पैदा किया है। रोहित के लिए आने वाले छह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आईपीएल में उनकी फॉर्म शानदार रही है और वह अभी भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं।''

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भारत-इंग्लैंड श्रृंखला को लेकर उन्होंने कहा, ''जब भी इंग्लैंड और भारत खेलते हैं तो यह एक बड़ी सीरीज होती है। यह मुकाबला हमेशा खास रहता है।'' विराट कोहली को लेकर स्वान ने उनके हालिया आईपीएल प्रदर्शन (16 मैचों में 675 रन) का उल्लेख करते हुए कहा कि रोहित के साथ वह अब भी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए बड़ा खतरा हैं।

विराट-रोहित ले चुके हैं रिटायरमेंट

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, जबकि आईपीएल 2025 के बीच में ही टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला दोनों ने लिया था। बाद में दोनों ने वर्ल्ड कप 2027 में खेलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सिलेक्टर्स ने भी कह दिया है कि वह सीरीज दर सीरीज देखेंगे कि दोनों टीम में कब तक फिट बैठते हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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