'लोग रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगते हैं', पूर्व दिग्गज के बयान ने मचाई सनसनी
भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे श्रृंखला में अभी दो मैच और खेलने हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं।
भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में जीत मिली। इस सीरीज के अभी दो मैच और खेले जाने हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। रोहित शर्मा पहले वनडे मैच में रन आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। दो अच्छे शॉट जरूर उन्होंने लगाए, लेकिन ज्यादातर समय टच में नजर नहीं आए। ऐसे में हर एक पारी के बाद उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रोहित और विराट दोनों सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ही एक्टिव हैं।
भारत की आगामी इंग्लैंड वनडे सीरीज से पहले इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान ने कहा है कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के करियर के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही उनके विकल्पों की चर्चा होना स्वाभाविक है। भारतीय टीम जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। स्वान ने कहा कि इस तरह की स्थिति का सामना हर महान खिलाड़ी को करना होता है।
स्वान ने 'पीटीआई वीडियो' को दिए साक्षात्कार में कहा, ''बिल्कुल। जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के दूसरे हिस्से में पहुंचता है तो यह स्वाभाविक है कि लोग उसके उत्तराधिकारी की तलाश करने लगते हैं, चाहे उसने कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो। आप भले ही अपने खेल के शीर्ष पर हों, फिर भी लोग सोचने लगते हैं कि रोहित या विराट के बाद कौन आएगा। यह बहुत नैचुरल है। जैसे ही एक-दो कम स्कोर आते हैं, चर्चा और तेज हो जाती है।''
स्वान के अनुसार, ''युवा प्रतिभाओं के उभरने से यह दबाव और बढ़ जाता है। उन्होंने विशेष रूप से 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी ने भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर अतिरिक्त दबाव पैदा किया है। रोहित के लिए आने वाले छह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आईपीएल में उनकी फॉर्म शानदार रही है और वह अभी भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं।''
भारत-इंग्लैंड श्रृंखला को लेकर उन्होंने कहा, ''जब भी इंग्लैंड और भारत खेलते हैं तो यह एक बड़ी सीरीज होती है। यह मुकाबला हमेशा खास रहता है।'' विराट कोहली को लेकर स्वान ने उनके हालिया आईपीएल प्रदर्शन (16 मैचों में 675 रन) का उल्लेख करते हुए कहा कि रोहित के साथ वह अब भी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए बड़ा खतरा हैं।
विराट-रोहित ले चुके हैं रिटायरमेंट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, जबकि आईपीएल 2025 के बीच में ही टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला दोनों ने लिया था। बाद में दोनों ने वर्ल्ड कप 2027 में खेलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सिलेक्टर्स ने भी कह दिया है कि वह सीरीज दर सीरीज देखेंगे कि दोनों टीम में कब तक फिट बैठते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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