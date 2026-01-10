मैं चाहता हूं कि हम फाइनल में भारत को हराएं…टी20 वर्ल्ड कप को लेकर किस दिग्गज के उमड़े जज्बात?

संक्षेप: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआती अगले महीने होने जा रही है। भारत डिफेंडंग चैंपियन है। दिग्गज ग्रीम स्मिथ चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीते।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबान में होगा। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। भारत ने 2024 में साउथ अफ्रीका को रोमांचक फाइनल में सात रन से हराकर खिताब जीता था। आगामी वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ग्रीन स्मिथ के जज्बात उमड़े हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि टी20 वर्ल्ड कप में उनका देश सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को हराकर ट्रॉफी जीते।

बता दें कि साउथ अफ्रीका का नवंबर-दिसंबर में भारत दौरा मिलाजुला रहा। साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज अपने नाम की जबकि भारत ने वनडे और टी20 सीरीज पर कब्जा जमाया। साउथ अफ्रीका ने भारत का भले ही दो मैच की टेस्ट सीरीज सूपड़ा साफ किया लेकिन स्मिथ ने स्वीकार किया कि सूर्या ब्रिगेड टी20 क्रिकेट में एक अलग ही चुनौती है। उनका कहना कि भारत का टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है। एसए20 लीग के कमिश्नर स्मिथ ने डरबन में चुनिंदा मीडियाकर्मियों से बातचीत में मुस्कुराते हुए कहा, ''मैं चाहता हूं कि हम फाइनल में भारत को हराएं।''

पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ''भारत की प्रतिभा को देखते हुए, उन्हें कभी कम नहीं आंका जा सकता। यह घरेलू वर्ल्ड कप है। भारतीय क्रिकेट में गौतम गंभीर (हेड कोच) और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच एक दिलचस्प बदलाव का दौर चल रहा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव कैसे होता है। भारत की प्रतिभा को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह घरेलू वर्ल्ड कप है। अगर भारत अंतिम चार में नहीं पहुंचा, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रहूंगा।''