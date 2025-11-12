भारतीय कोच मोर्ने मोर्कल को ग्रीम स्मिथ ने करार दिया 'दुश्मन', जसप्रीत बुमराह को लेकर किया सतर्क

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने भारतीय टीम के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल को 'दुश्मन' करार दिया है। उन्होंने धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर दक्षिण अफ्रीका को सतर्क किया है।

पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने बुधवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका को शुक्रवार से शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की सीरीज में स्पिनरों के आने से पहले भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के घातक शुरुआती स्पैल से निपटने का तरीका ढूंढना होगा। स्मिथ ने कहा कि कोई भी टीम स्पिनरों के आने से पहले तेज गेंदबाजों के खिलाफ विकेट नहीं गंवाना चाहेगी।

'अफ्रीकी टीम इसकी तैयारी कर रही होगी' एसए20 लीग के आयुक्त स्मिथ ने मुंबई में मीडिया से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि जब आप उपमहाद्वीप में क्रिकेट खेलते हैं तो यह कभी भी लोगों की बातचीत का विषय नहीं होता है लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीकी टीम निश्चित रूप से इस बात की तैयारी कर रही होगी कि वे स्पिन का सामना कैसे करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन एक ठोस शुरुआत करना, शीर्ष तीन बल्लेबाजों का होना जो आपके लिए एक मंच तैयार कर सकें। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आप स्पिनरों के आने से पहले दो या तीन बल्लेबाजों के विकेट गंवा दें और मैच में चीजें पहले ही आपके खिलाफ हो जाएं।’’ स्मिथ ने कहा, ‘‘इसलिए बुमराह का सामना करना एक बड़ी बात होगी और भारत के लिए (कागिसो) रबाडा का। वे विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं और उनका टेस्ट रिकॉर्ड विश्वस्तरीय है।’’

'यहां खेलने के लिए खेल और सोच को...' स्मिथ ने कहा कि रबाडा के लिए नई गेंद से टीम की लय तय करना विशेष तौर पर एक चुनौती होगी। उन्होंने कहा, ‘‘रबाडा के लिए उपमहाद्वीप में आना एक बड़ी चुनौती है। वह निश्चित रूप से आक्रमण का अगुआ है और वह नई गेंद से लय कैसे तय करता है यह टेम्बा (बावुमा) और टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा।’’ पूर्व कप्तान ने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को कोलकाता में पहले टेस्ट में जिम्मेदारी लेनी होगी। स्मिथ ने कहा, ‘‘तथ्य यह है कि ए टीम के कई खिलाड़ी टीम में हैं और जाहिर है उस (पाकिस्तान के खिलाफ) टेस्ट सीरीज में उपमहाद्वीप में थोड़ा क्रिकेट खेल चुके हैं जो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। यहां खेलने के लिए आपके खेल और सोच को अनुकूल बनाने की जरूरत होती है।’’ स्मिथ ने कहा कि बावुमा की टीम के लिए अच्छी शुरुआत करना बेहद होगा क्योंकि उपमहाद्वीप में वापसी करना कभी आसान नहीं होता।