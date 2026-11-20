छोटी बहन के शतक पर भारी पड़े बड़ी बहन के 63 रन, WBBL मैच में एक साथ टूटे कई रिकॉर्ड
छोटी बहन के शतक पर बड़ी बहन के 63 रन भारी पड़ गए। कई रिकॉर्ड इस WBBL मैच में बने। हाईएस्ट रन चेज से लेकर एक मैच में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी बन गया। सबसे तेज अर्धशतक भी हमें देखने को मिला।
वुमेंस बिग बैश लीग के इतिहास की सबसे बड़ी सफल रन चेज गुरुवार 19 नवंबर को देखने को मिली। मुकाबला तो ब्रिसबेन हीट और सिडनी थंडर की महिला टीमों के बीच था, लेकिन एक लड़ाई दो बहनों के बीच भी थी। एक तरह ग्रेस हैरिस थीं और दूसरी तरफ लॉरा हैरिस। दोनों ने मिलकर इस मैच में 184 रन बनाए। हालांकि, ग्रेस हैरिस के शतक पर लॉरा हैरिस की फिफ्टी भारी पड़ गई। इसी के साथ सिडनी थंडर टीम ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इस लीग के इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज उन्होंने की।
इस मैच में लॉरा हैरिस ने भी एक रिकॉर्ड बनाया। वे वुमेंस बिग बैश लीग में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने में कामयाब हुईं। उन्होंने महज 15 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी। वे 20 गेंदों में 63 रन बनाकर नाबाद रहीं और अपनी टीम को जीत दिलाई। वहीं, उनकी छोटी बहन ग्रेस हैरिस ने 121 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को 225 रनों तक पहुंचाया था, लेकिन उनकी बड़ी बहन उन पर भारी पड़ीं, क्योंकि उन्होंने ग्रेस से करीब आधे रन बनाकर ही टीम को जीत दिलाने का काम किया।
वुमेंस बिग बैश लीग का यह मैच बहुत ही ज्यादा खास रहा, क्योंकि इस मैच में कुल 451 रन बने, जो इस लीग के इतिहास में कभी भी एक मैच में नहीं बने। सिडनी थंडर टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। 226 रनों का टारगेट सिडनी की टीम के सामने था। इस लक्ष्य को 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर 4 विकेट खोकर सिडनी थंडर टीम ने हासिल कर लिया और इतिहास रच दिया, क्योंकि इस लीग में किसी अन्य टीम ने इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया था।
लॉरा हैरिस की छोटी बहन ग्रेस ने नाबाद 121 रन बनाए, जो उनका चौथा WBBL शतक था। इसके दम पर ब्रिसबेन हीट ने 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए। अगर इस मैच में लॉरा नहीं होतीं, तो ग्रेस प्लेयर ऑफ़ द मैच होतीं, मगर लॉरा ने 63 रन बनाकर ही प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम कर लिया। जब सिडनी थंडर का स्कोर आधी पारी के समाप्त होने तक 84 रन पर 2 विकेट था, तब भी ब्रिसबेन टीम की हालत अच्छी लग रही थी, लेकिन नंबर 3 अनिका लियरॉयड ने नाबाद 60 रन बनाए और हीथर नाइट ने 44 रन जोड़े।
14.4 ओवर में जब सिडनी की टीम का स्कोर 145/4 था तो लॉरा हैरिस बल्लेबाजी के लिए आईं। उन्होंने अपनी बहन के ओवर में पहली दो गेंदों में दो चौके लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। बड़ी बहन ने 15 गेंदों में 50 रन जोड़ दिए। इससे पहले 16 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक इस लीग में मेलबर्न स्टार्स की टेस फ्लिंटॉफ ने लगाया था। एक समय पर 15 से ज्यादा रन रेट सिडनी की टीम को चाहिए था, लेकिन मैच 4 गेंद पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि लॉरा हैरिस ने कमाल की बल्लेबाजी की। 7 चौके और 5 छक्के अपनी 20 गेंदों में खेली गई 63 रनों की पारी में उन्होंने लगाए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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