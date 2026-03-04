IPL 2026 के शेड्यूल का ऐलान दो फेज में होगा, इस दिन हो सकता है शुरुआती मैचों का शेड्यूल घोषित?
IPL 2026 का शेड्यूल दो फेज में जारी किया जाएगा। कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। उसी तारीखों का ऐलान जैसे ही चुनाव आयोग करेगा तो गर्वनिंग काउंसिल बाकी के शेड्यूल को भी घोषित कर देगी।
IPL की गर्वनिंग काउंसिल ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पहले हाफ के शेड्यूल को तैयार कर लिया है। 6 या 7 मार्च को आईपीएल 2026 के पहले हाफ के शेड्यूल का ऐलान होने की संभावना है। सोमवार 2 मार्च को गर्वनिंग काउंसिल की ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें सीजन 19 के मैचों के शेड्यूल पर बात हुई। इसे दो फेज में जारी किया जाएगा। पहले हाफ का शेड्यूल इसी सप्ताह आने की उम्मीद है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने मंगलवार 3 मार्च को घोषणा की कि वे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांच गेम खेलेंगे, इसलिए उम्मीद है कि सीजन ओपनर भी वहीं आयोजित होगा। पारंपरिक रूप से, डिफेंडिंग चैंपियन टीम पहला मैच होस्ट करती है और यह ट्रेंड इस सीजन में भी जारी रहेगा। बाद में, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी संतोष मेनन ने ये भी कन्फर्म किया कि बेंगलुरु में टूर्नामेंट के फाइनल के साथ-साथ एक प्लेऑफ मैच भी खेला जाएगा।
आरसीबी के सामने पहले मैच मे कौन सी टीम होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आरसीबी अपने दो मैच रायपुर में भी खेलने वाली है। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 या 29 मार्च से होने की संभावना है। वहीं, फाइनल मुकाबला 31 मई को आयोजित होगा। आयोजकों की ओर से टीमों को जानकारी दे दी गई है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। उसकी वजह से दो फेज में शेड्यूल की घोषणा होगा। चुनाव आयोग जैसे ही चुनावों की तारीफ घोषित करेगा तो उसके बाद दूसरे फेज के मैचों का शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं।
प्री-टूर्नामेंट कैप्टन्स मीट कब और कहां आयोजित होगी। इसकी जानकारी भी बोर्ड जल्द जारी करेगा। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि राज्य चुनावों की तारीख चुनाव आयोग कब जारी करेगा। ऐसे में शुरुआत में सिर्फ दो सप्ताह का शेड्यूल ही जारी किया जा सकता है। पहले भी आईपीएल का शेड्यूल चुनावों की वजह से इस तरह से घोषित किया गया है। ऐसे में यह कोई नई बात नहीं होगी।
