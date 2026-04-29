श्रीलंका क्रिकेट में 'तख्तापलट', राष्ट्रपति के आगे झुके शम्मी सिल्वा; पूरे बोर्ड ने एक साथ दिया इस्तीफा
श्रीलंका क्रिकेट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बोर्ड में मचे हंगामे के बीच अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने इस्तीफा दे दिया है। यह कदम उठाना ज़रूरी था, क्योंकि देश के राष्ट्रपति ने एसएलसी में बदलाव पर ज़ोर दिया है।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी एसएलसी में बड़ा उलटफेर हो गया है। लंबे समय तक बोर्ड के चेयरमैन रहे शम्मी सिल्वा ने इस्तीफा दे दिया है। शम्मी सिल्वा ने ये फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने बोर्ड में बदलाव पर जोर दिया था। 2019 से सिल्वा ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के हेड थे। उनके साथ-साथ दूसरे अधिकारियों ने भी एक साथ इस्तीफ़ा दे दिया है, जैसा कि पहले तय किया गया था। इस्तीफे तुरंत लागू हो गए हैं, जिससे एक अंतरिम बॉडी के बोर्ड चार्ज लेने का रास्ता साफ हो गया है।
एसएलसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "श्रीलंका क्रिकेट के प्रेसिडेंट, शम्मी सिल्वा ने आज अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके साथ, SLC की एग्जीक्यूटिव कमिटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है।" बयान में आगे कहा गया, “इस फ़ैसले के बारे में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और माननीय युवा मामले और खेल मंत्री, सुनील कुमारा गमागे को बता दिया गया है।” ये इस्तीफे मंगलवार 28 अप्रैल को SLC की एग्जीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग के बाद हुए हैं। मीटिंग में एक साथ अपने-अपने पद को छोड़ने का फैसला शम्मी सिल्वा की अध्यक्षता वाली समिति ने लिया है।
श्रीलंका की सरकार अब एक अंतरिम कमेटी बोर्ड को चलाने के लिए कुछ समय के लिए बना सकती है, जिसे पूर्व सांसद एरन विक्रमरत्ने हेड करेंगे। जाने-माने पूर्व क्रिकेटर सिदाथ वेट्टीमुनी और रोशन महानामा को भी सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नए सेटअप में भूमिका दी जा सकती है। हालांकि, अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन इन्हें बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपे जाने की रिपोर्ट है।
7 साल से थे अध्यक्ष
शम्मी सिल्वा ने पहली बार फरवरी 2019 में बोर्ड के प्रेसिडेंट का पद संभाला था। उनसे पहले एसएलसी के चेयरमैन थिलंगा सुमतिपाला थे। थिलंगा पर खुद करप्शन के आरोप लगे थे। शुरू में सुमतिपाला के वफादार माने जाने वाले सिल्वा ने अपनी जगह पक्की करते हुए लगातार चार टर्म तक बोर्ड के चुनाव जीते। यहां तक कि तीन बार तो वे निर्विरोध एसएलसी के मुखिया चुने गए। हालांकि, उनके कार्यकाल के दौरान श्रीलंका की मेंस और वुमेंस टीमों का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। एशिया कप के टाइटल इस दौरान जरूर टीम ने जीते, लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इस महीने गैरी कर्स्टन को श्रीलंका की टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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