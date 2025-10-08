Rohit Sharma gives full credit to Rahul Dravid for winning Champions Trophy 2025 not Gautam Gambhir चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर रोहित शर्मा ने दिया ऐसा बयान, जिससे गौतम गंभीर को लग सकती है मिर्ची, Gossip Hindi News - Hindustan
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर रोहित शर्मा ने दिया ऐसा बयान, जिससे गौतम गंभीर को लग सकती है मिर्ची

रोहित शर्मा ने कहा कि पूर्व कोच राहूल द्रविड़ के कार्यकाल में शुरू की गई प्रक्रियाओं का पालन करने की वजह से भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मदद मिली। गौतम गंभीर जब हेड कोच थे तब भारत ने टूर्नामेंट जीता था। 

Vikash Gaur पीटीआई, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 07:55 AM
रोहित शर्मा ने मंगलवार को एक ऐसा बयान दिया है, जिससे टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर नाराज हो सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टीम इंडिया ने गौतम गंभीर की कोचिंग और रोहित शर्मा की कप्तानी में जीती, लेकिन रोहित ने कहा कि पूर्व कोच राहूल द्रविड़ के कार्यकाल में शुरू की गई प्रक्रियाओं का पालन करने की वजह से भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मदद मिली। रोहित और राहुल के कार्यकाल में भारत ने 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में मिली हार से उबरते हुए 2024 टी20 विश्व कप जीता। इसके बाद भारतीय टीम ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती।

रोहित ने सीएट क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स सेरेमनी के दौरान कहा, ‘‘मुझे वह टीम पसंद है और उसके साथ खेलना भी। हम सभी इस सफर में कई साल से थे। यह एक या दो साल का काम नहीं था। बहुत सालों से काम चल रहा था। हम कई बार ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन जीत नहीं सके। तभी सभी ने तय किया कि हमें कुछ अलग करना होगा और इसे देखने के दो तरीके हैं। हमेशा यही विचार आता है कि ऐसा किया जाए और फिर जाकर वैसा ही किया जाए। यह एक या दो खिलाड़ियों से नहीं हो सकता। हमें चाहिए था कि सभी इस विचार को अपनायें और यह सभी की ओर से अच्छा था।’’

चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिये एक स्मृति चिन्ह पाने वाले रोहित ने कहा, ‘‘उस प्रतियोगिता (चैंपियंस ट्रॉफी) में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने यह सोचा कि कैसे मैच जीते जाएं और कैसे खुद को चुनौती दी जाए और आत्मसंतुष्ट न हों तथा किसी भी चीज को हल्के में न लें। जब हम टी20 विश्व कप की तैयारी कर रहे थे तो मुझे और राहुल भाई को इस प्रक्रिया से काफी मदद मिली। हमने उसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी बरकरार रखा।’’ भारत ने जब चैम्पियंस ट्रॉफी जीती तो टीम के मुख्य कोच द्रविड़ नहीं, बल्कि गौतम गंभीर थे।

