MI vs LSG Pitch Report: वानखेड़े की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा?

MI vs LSG Pitch Report- मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स आज का आईपीएल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 9वें और 10वें पायदान पर लगी हुई है।

MI vs LSG Pitch Report- मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स आईपीएल 2026 का 47वां मैच आज यानी सोमवार, 4 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। मुंबई वर्सेस लखनऊ मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। एमआई और एलएसजी दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 9वें और 10वें पायदान पर लगी हुई है। मुंबई इंडियंस अगर आज हारती है तो उनका आईपीएल 2026 का सफर यहीं समाप्त हो सकता है, वहीं लखनऊ भी पर भी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बादल मंडरा रहे हैं। आईए एक नजर एमआई वर्सेस एलएसजी पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

MI vs LSG पिच रिपोर्ट वानखेड़े स्टेडियम की लाल मिट्टी वाली पिच बैटिंग के लिए मुंबई इंडियंस के MA ​​चिदंबरम स्टेडियम की पिच से बेहतर होने की उम्मीद है, और स्कोर, बिना किसी शक के, शनिवार रात चेन्नई में देखे गए स्कोर से ज़्यादा होगा। अगर MI पहले बैटिंग करते हैं तो उनके बड़ा टोटल बनाने की संभावना है, लेकिन LSG के पास इसे चेज करने के लिए बैटिंग काबिलियत है या नहीं, यह देखना होगा। वानखेड़े एक चेजिंग ग्राउंड है, यहां टीमें टारगेट का पीछा करना पसंद करती है।

वानखेड़े स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 128

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 59 (46.09%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 69 (53.91%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 66 (51.56%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 62 (48.44%)

हाईएस्ट स्कोर- 249/4

लोएस्ट स्कोर- 67

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 224/4

एवरेज रन पर विकेट- 27.65

एवरेज रन पर ओवर- 8.66

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 172.41

MI vs LSG हेड टू हेड मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच आईपीएल में आमना सामना कुल 8 बार हुआ है, जिसमें 6 मैच जीतकर एलएसजी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। वहीं मुंबई इंडियंस को लखनऊ के खिलाफ सिर्फ 2 ही जीत नसीब हुई है।

MI vs LSG स्क्वॉड मुंबई इंडियंस स्क्वॉड: विल जैक्स, रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, कृष भगत, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा, राज बावा, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार