MI vs LSG Pitch Report: वानखेड़े की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा?
MI vs LSG Pitch Report- मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स आज का आईपीएल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 9वें और 10वें पायदान पर लगी हुई है।
MI vs LSG Pitch Report- मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स आईपीएल 2026 का 47वां मैच आज यानी सोमवार, 4 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। मुंबई वर्सेस लखनऊ मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। एमआई और एलएसजी दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 9वें और 10वें पायदान पर लगी हुई है। मुंबई इंडियंस अगर आज हारती है तो उनका आईपीएल 2026 का सफर यहीं समाप्त हो सकता है, वहीं लखनऊ भी पर भी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बादल मंडरा रहे हैं। आईए एक नजर एमआई वर्सेस एलएसजी पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
MI vs LSG पिच रिपोर्ट
वानखेड़े स्टेडियम की लाल मिट्टी वाली पिच बैटिंग के लिए मुंबई इंडियंस के MA चिदंबरम स्टेडियम की पिच से बेहतर होने की उम्मीद है, और स्कोर, बिना किसी शक के, शनिवार रात चेन्नई में देखे गए स्कोर से ज़्यादा होगा। अगर MI पहले बैटिंग करते हैं तो उनके बड़ा टोटल बनाने की संभावना है, लेकिन LSG के पास इसे चेज करने के लिए बैटिंग काबिलियत है या नहीं, यह देखना होगा। वानखेड़े एक चेजिंग ग्राउंड है, यहां टीमें टारगेट का पीछा करना पसंद करती है।
वानखेड़े स्टेडियम IPL रिकॉर्ड
मैच- 128
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 59 (46.09%)
टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 69 (53.91%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 66 (51.56%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 62 (48.44%)
हाईएस्ट स्कोर- 249/4
लोएस्ट स्कोर- 67
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 224/4
एवरेज रन पर विकेट- 27.65
एवरेज रन पर ओवर- 8.66
एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 172.41
MI vs LSG हेड टू हेड
मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच आईपीएल में आमना सामना कुल 8 बार हुआ है, जिसमें 6 मैच जीतकर एलएसजी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। वहीं मुंबई इंडियंस को लखनऊ के खिलाफ सिर्फ 2 ही जीत नसीब हुई है।
MI vs LSG स्क्वॉड
मुंबई इंडियंस स्क्वॉड: विल जैक्स, रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, कृष भगत, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा, राज बावा, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार
लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वॉड: एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मोहसिन खान, अक्षत रघुवंशी, अब्दुल समद, आवेश खान, मणिमारन सिद्धार्थ, जोश इंग्लिस, एनरिक नोर्त्जे, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज़ अहमद, आकाश महाराज सिंह, मयंक यादव, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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