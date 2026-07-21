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विराट कोहली को 100 शतक पूरा करने के मिल सकते हैं 3 और मौके, बांग्लादेश में हो सकती है ODI और टी-20 सीरीज

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ढाका, 21 जुलाई (वार्ता)
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भारत तीन वनडे मैचों और टी-20 सीरीज के लिए बांग्लादेश को हामी भर सकता है। यह सीरीज सितंबर में खेली जा सकती है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार भारत की क्रिकेट गर्वनिंग बॉडी से बात कर रही है। मीडिया राइट्स आदि से संकेत मिल रहे हैं कि सीरीज होगी ही।

विराट कोहली को 100 शतक पूरा करने के मिल सकते हैं 3 और मौके, बांग्लादेश में हो सकती है ODI और टी-20 सीरीज

बांग्लादेश के युवा और खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने मंगलवार को कहा कि उनका देश सितंबर में भारत की मेज़बानी करने के लिए उत्सुक है और उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच किसी भी दूरी को खेल कूटनीति के ज़रिए कम किया जा सकता है।

बीसीबी ने साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि वे अगस्त-सितंबर 2026 में तीन मैचों की वनडे और टी 20 सीरीज़ के लिए भारत की मेज़बानी करेंगे, क्योंकि यह दौरा जो शुरू में 2025 के लिए तय था, दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक तनाव के कारण रद्द कर दिया गया था। बांग्लादेश और भारत के बीच हाल के दिनों में रिश्ते खराब रहे हैं, जिसकी वजह से उस समय की यूनुस सरकार को सिक्योरिटी की वजह से भारत में हुए पिछले टी 20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से पीछे हटना पड़ा था, जिससे टूर की संभावना पर शक पैदा हो गया था। इस महीने की शुरुआत में जब बीसीबी ने इंडिया सीरीज़ के लिए टेलीविज़न और मीडिया राइट्स बेचने शुरू किए, तो टूर के पटरी पर लौटने के संकेत मिले। यह बात तब और बढ़ गई जब अगस्त में भारत के श्रीलंका टूर के शेड्यूल में टी 20 मैच शामिल नहीं थे, जबकि पहले इस पर बातचीत हुई थी, जिससे भारत के बंगलादेश टूर का रास्ता साफ हो सकता था। बीसीबी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे इंडिया सीरीज़ के लिए सिक्योरिटी के उपाय बढ़ाएंगे। लेकिन, बीसीबी के टेंडर नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद मीडिया राइट्स बेचने के प्रोसेस को रोकने के बाद सीरीज़ पर नए शक पैदा हो गए, जैसा कि क्रिकबज़ ने 1 जुलाई को सबसे पहले बताया था।

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बांग्लादेश के खेल राज्य मंत्री ने कहीं ये बातें

अमीनुल ने मंगलवार को रिपोर्टर्स से कहा,"मौजूदा सरकार स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है। और क्योंकि क्रिकेट हमारे लिए इज्ज़त की जगह है, क्योंकि क्रिकेट की हमारे वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत मज़बूत जगह है… हमने पहले ही इंडियन एम्बेसी से बात कर ली है, उन्होंने भी हमसे बात की है और वे सभी सितंबर में इंडिया के बंगलादेश आने का इंतज़ार कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा "आने के बाद, मुझे लगता है कि हम (दोनों देशों के बीच) पिछली एक छोटी सी घटना को लेकर जो टेंशन थी, उसे दूर कर लेंगे और उम्मीद है कि हमारी खेल कूटनीति , हमारा कम्युनिकेशन, हमारा मूवमेंट, सब कुछ हमारे पड़ोसी देश के साथ जारी रहेगा।'' इससे पहले, बांग्लादेश की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड कप से हटने के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। यह पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी कि वर्ल्ड कप छोड़ना एक डिप्लोमैटिक फेलियर था या नहीं।

अगर सितंबर में भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे और टी-20 सीरीज के लिए सहमति बनती है और दोनों क्रिकेटिंग नेशन तैयार होते हैं तो तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए वहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी देखने को मिल सकते हैं। विराट कोहली को अपने 100 शतक पूरे करने के तीन और मौके मिलेंगे। क्या वे सचिन तेंदलुकर के करीब पहुंच सकेंगे, देखना होगा।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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