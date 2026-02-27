होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अच्छी पारी, सर अभिषेक... टी20 विश्व कप के अहम मोड़ पर चेले की फॉर्म में वापसी से युवराज सिंह गदगद

Feb 27, 2026 12:20 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 वर्ल्ड कप के पूरे ग्रुप स्टेज में एक अदद रन बनाने के लिए तरस रहे विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा आखिरकार फॉर्म में आ गए हैं। गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 मैच में उन्होंने 55 रन की शानदार पारी खेली। टूर्नामेंट के अहम मोड़ में चेले की फॉर्म में वापसी से गुरु युवराज सिंह गदगद हैं।

अच्छी पारी, सर अभिषेक... टी20 विश्व कप के अहम मोड़ पर चेले की फॉर्म में वापसी से युवराज सिंह गदगद

टी20 वर्ल्ड कप के पूरे ग्रुप स्टेज में एक अदद रन बनाने के लिए तरस रहे विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा आखिरकार फॉर्म में आ गए हैं। सुपर-8 के पहले मैच में वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खाता खोलने में तो कामयाब हुए थे लेकिन कुछ खास नहीं कर सके। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ शर्मा ने 30 गेंद में 55 रन की पारी खेलकर लय हासिल कर ली है। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 4 छक्के भी जड़े। टूर्नामेंट के अहम मोड़ में चेले की फॉर्म में वापसी से गुरु युवराज सिंह गदगद हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा- अच्छी पारी सर अभिषेक, जारी रखो।

ये भी पढ़ें:कौन हैं ब्रायन बेनेट जिसे कहा जा रहा है जिम्बाब्वे का 'विराट कोहली'?

गुरुवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे की एक गलती से अभिषेक को फॉर्म में वापसी का मौका मिल गया। कप्तान सिकंदर रजा ने शुरुआत में स्पिनर से पावरप्ले में गेंद नहीं कराई। इससे अभिषेक शर्मा को अपनी आंखें जमाने का मौका मिल गया। उन्होंने सतर्क और आक्रामक खेल का मिश्रण दिखाते हुए अपनी पारी आगे बढ़ाई। शर्मा ने हर गेंद पर बड़े शॉट लगाने के बजाय स्ट्राइक चेंज पर जोर दिया। आखिरकार टिनोटेंडा मपोसा ने अभिषेक शर्मा की पारी को खत्म किया लेकिन उससे पहले वह अपना काम कर चुके थे। उन्होंने अर्धशतक से टीम इंडिया को मजबूत बुनियाद दी जिस पर 256 रनों की विशाल इमारत तैयार हो पाई।

अभिषेक शर्मा की पारी से उनके मेंटॉर युवराज सिंह गदगद नजर आए। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'असली जवाब तब होता है जब आप अपने बल्ले को ही सारी बात करने देते हैं। अच्छी पारी, सर अभिषेक। ऐसे ही लगे रहिए।'

ये भी पढ़ें:वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जब-जब मार रहे थे छक्का, अर्शदीप के पिता दे रहे थे गाली

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के लिए भारत ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए थे। रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर की जगह संजू सैमसन और अक्षर पटेल को मौका दिया गया। सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की ताकि लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन की वजह से जिम्बाब्वे पावर प्ले में ऑफ-स्पिनर को मोर्चे पर न लगा पाए। ईशान किशन को ओपनिंग के बजाय तीसरे नंबर पर भेजा गया।

अभिषेक शर्मा की पारी से युवराज सिंह हुए गदगद

पावर प्ले में तेज गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने शुरुआत से ही हल्ला बोल दिया। दोनों के बीच 48 रन की तेज साझेदारी हुई। ये साझेदारी चौथे ओवर में टूटी जब संजू सैमसन 24 रन बनाकर आउट हुए।

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी अपने चिर-परिचित अंदाज में दिखी। अभिषेक शर्मा के अलावा हार्दिक पांड्या ने भी अर्धशतक जड़ा। वह 50 रन बनाकर नाबाद रहे। तिलक वर्मा ने भी सिर्फ 16 गेंद में 44 रन की नाबाद पारी खेली। ईशान किशन ने 38 और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 22 रन बनाए। इस तरह भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 256 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी टीम का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर और इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कोर था।

जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने इस मैच को 72 रन से जीत लिया। हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
T20 World Cup 2026 T20 World Cup Abhishek Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।