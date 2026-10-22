गोल्ड मेडलिस्ट शम्स आलम ने जापन में महिला से की छेड़छाड़, लग सकता है लाइफटाइम बैन

जापान गए भारतीय पैरा एथलीट्स के दल से एक शर्मिंदा कर देने वाली खबर सामने आ रही है। गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद शम्स आलम को महिला संग छोड़छाड़ के आरोप में वापस भारत भेज दिया गया है। उन पर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है।

जापान में भारतीय पैराएथलीट्स धमाल मचा रहे हैं। भारत की मेडल टैली शतक के करीब धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ा रही है। हालांकि इस बीच एक शर्मिंदा कर देने वाली खबर सामने आ रही है। गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद शम्स आलम को महिला संग छोड़छाड़ के आरोप में वापस भारत भेज दिया गया है। उन पर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। जी हां, बताया जा रहा है कि सोमवार को हुई घटना के बाद जापान की पुलिस ने उन्हें हिरास्त में लिया और मंगलवार को उन्हें बिना पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लिए भारत वापस भेज दिया गया। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी PCI अब उन पर लाइवटाइम बैन लगाने पर विचार कर रहा है।

PCI के एक सीनियर अधिकारी, जो नागोया में भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा हैं और जिन्होंने पूरी स्थिति को संभाला, ने TOI को इस डेवलपमेंट की पुष्टि की, और कथित गलत व्यवहार को “निंदनीय और बर्दाश्त के बाहर” बताया और कहा कि इंटरनेशनल स्टेज पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट के ऐसे व्यवहार के लिए “कोई वजह” नहीं हो सकती।

अधिकारी ने कहा, “आलम पर एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले पूरे भारतीय डेलीगेशन की बदनामी करने और दुनिया भर में देश को शर्मिंदा करने के लिए लाइफटाइम बैन लग सकता है।”

अधिकारी के मुताबिक, यह घटना सोमवार को फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन होटल में हुई, जहां भारतीय पैरा स्विमिंग टीम रुकी हुई थी। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारी स्विमर के कमरे में हाउसकीपिंग का काम कर रही थी, जब यह कथित घटना हुई।

अधिकारी ने कहा, “लोकल ऑर्गनाइजिंग कमिटी (LOC) ने शेफ-डी-मिशन (CDM) के ऑफिस को बताया कि होटल में कथित तौर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट और छेड़छाड़ की घटना हुई है और एक भारतीय एथलीट को लोकल पुलिस ने हिरासत में लिया है।

जब हम होटल पहुंचे, तो पुलिस और सीनियर होटल मैनेजर पहले से ही वहां मौजूद थे। हमें बताया गया कि एथलीट ने महिला हाउसकीपिंग स्टाफ मेंबर को गलत तरीके से छुआ, सेक्सुअल इशारे किए, उसे छूने की कोशिश की और सेक्सुअल अग्रेसन किया। वह भागकर बाहर गई और अपने सीनियर्स को बताया। पुलिस और होटल स्टाफ ने हमें यही बताया।”

अधिकारी ने कहा कि डेलीगेशन ने होटल अधिकारियों और कर्मचारी से माफी मांगी। शिकायत के बाद, पुलिस ने शेख को हिरासत में लिया और उसे एक लोकल पुलिस स्टेशन ले गई। अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों ने उसे अरेस्ट करने और उसे फॉर्मल तौर पर कोर्ट में पेश करने की मांग की।

इसके बाद LOC ने दखल दिया और भारतीय डेलीगेशन से कहा कि वे कर्मचारी से लिखकर माफी मांगें और यह पक्का करें कि एथलीट जापान छोड़ दे। अधिकारी ने कहा कि शेख को रात के लिए दूसरे होटल में ले जाया गया और मंगलवार को लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर करीब 2 बजे नागोया से निकलने वाली पहली फ्लाइट में बुक किया गया। अधिकारी के मुताबिक, लिखकर माफी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया गया।