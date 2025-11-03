ईश्वर ने भारतीय टीम की नियति में लिखा कि...चैंपियन बनने के बाद ये क्या बोल गईं दीप्ति शर्मा?

संक्षेप: दीप्ति शर्मा ने भारत को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई। दीप्ति ने गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का 52 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है। मेजबान भारत ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। भारत ने नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त दी। स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं। उन्होंने गेंद और बल्ले से छाप छोड़ी। 28 वर्षीय दीप्ति ने सर्वाधिक 22 विकेट चटकाए। उन्होंने साथ ही 215 रन बनाए। उन्होंने फाइनल में अर्धशतक लगाने के अलावा पांच विकेट झटके थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दीप्ति ने भारतीय महिला टीम के पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद कहा कि अपनी धरती पर खिताब जीतना टीम की नियति में था। भारतीय ऑलराउंडर ने सोमवार को पीटीआई वीडियो से कहा, ''मुझे अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड कप में पहले मैच से लेकर मैने वैसा ही प्रदर्शन किया जो एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर करना चाहती थी। फाइनल में ऐसा प्रदर्शन करने से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता।'' आईसीसी ट्रॉफी के लिए लंबे इंतजार को लेकर उन्होंने कहा, ''वर्ल्ड कप जीतने में काफी समय लगा लेकिन ईश्वर ने हमारी नियति में लिखा था कि हम भारत में ही यह खिताब जीतेंगे।''