Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़God has written in the destiny of Team India that Deepti Sharma Said A big Thing after becoming the World Cup champion
ईश्वर ने भारतीय टीम की नियति में लिखा कि...चैंपियन बनने के बाद ये क्या बोल गईं दीप्ति शर्मा?

ईश्वर ने भारतीय टीम की नियति में लिखा कि...चैंपियन बनने के बाद ये क्या बोल गईं दीप्ति शर्मा?

संक्षेप: दीप्ति शर्मा ने भारत को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई। दीप्ति ने गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है।

Mon, 3 Nov 2025 08:01 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का 52 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है। मेजबान भारत ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। भारत ने नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त दी। स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं। उन्होंने गेंद और बल्ले से छाप छोड़ी। 28 वर्षीय दीप्ति ने सर्वाधिक 22 विकेट चटकाए। उन्होंने साथ ही 215 रन बनाए। उन्होंने फाइनल में अर्धशतक लगाने के अलावा पांच विकेट झटके थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दीप्ति ने भारतीय महिला टीम के पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद कहा कि अपनी धरती पर खिताब जीतना टीम की नियति में था। भारतीय ऑलराउंडर ने सोमवार को पीटीआई वीडियो से कहा, ''मुझे अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड कप में पहले मैच से लेकर मैने वैसा ही प्रदर्शन किया जो एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर करना चाहती थी। फाइनल में ऐसा प्रदर्शन करने से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता।'' आईसीसी ट्रॉफी के लिए लंबे इंतजार को लेकर उन्होंने कहा, ''वर्ल्ड कप जीतने में काफी समय लगा लेकिन ईश्वर ने हमारी नियति में लिखा था कि हम भारत में ही यह खिताब जीतेंगे।''

ये भी पढ़ें:WC में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय, दीप्ति का खास कारनामा

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट में एक समय लड़खड़ा गई थी। भारत ने लगातार तीन मैच गंवा दिए थे लेकिन खिलाड़ियों ने सकारात्मकता का दामन नहीं छोड़ा। दीप्ति ने कहा, ''डी वाई पाटिल स्टेडियम की मेरी कई सुखद यादें हैं। हमने यहां सारी सीरीज जीती हैं। एक टीम के रूप में हम काफी सकारात्मक रहे। नतीजा चाहे जो हो, हम एक टीम की तरह खेले।'' उन्होंने आगे कहा, ''हम यह खिताब जीतना चाहते थे क्योंकि यह टूर्नामेंट भारत में हो रहा था। हर गेंद पर लग रहा था कि यह मैच जल्दी खत्म होगा और हम जीतेंगे। अब वह इंतजार खत्म हो गया।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Deepti Sharma Indian Women Cricket Team India Vs South Africa अन्य..
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |