दोहरा शतक बनाना लक्ष्य था, लेकिन…, 154 रनों की पारी खेलने के बाद भी गिल को सता रहा गम
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शुभमन गिल ने 154 रनों की दमदार पारी खेली। हालांकि, वे अपनी इस पारी से संतुष्ट नहीं दिखे। मैच के बाद उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य दोहरा शतक बनाना था, जहां मार रहा था वहां गेंद जा रही थी, लेकिन फिर आउट हो गया।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने तेज गर्मी में जकड़न की समस्या से जूझने के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बड़ा शतक जड़ा लेकिन टीम की जीत के बाद स्वीकार किया की उनकी नजरें दोहरे शतक पर टिकी थीं। भारत के 403 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करे हुए अफगानिस्तन की टीम अर्शदीप (45 रन पर तीन विकेट), गुरनूर बरार (60 रन पर तीन विकेट) और प्रिंस यादव (56 रन पर दो विकेट) की तेज गेंदबाजी तिकड़ी के सामने कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और अंतत: 44.3 ओवर में 232 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह ने 89 गेंद में आठ चौकों से सर्वाधिक 79 रन बनाए जबकि सेदिकुल्लाह अटल (42) और रहमानुल्लाह गुरबाज (41) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं।
मैं दोहरा शतक बनाना चाहता था- गिल
गिल ने बेहद गर्मी और पैर में जकड़न के बावजूद 154 रन की शानदार पारी खेली जबकि ईशान किशन ने एकदिवसीय शतक के तीन साल के इंतजार को खत्म करते हुए 125 रन बनाए जिससे भारत ने 402 रन का स्कोर खड़ा किया। गिल ने भारत की 170 रन की जीत के बाद कहा, '' मैं जहां गेंद को मारना चाह रहा था गेंद वहीं जा रही थी। मैं आत्मविश्वास से भरा था। श्रृंखला से पहले मेरा लक्ष्य मैच खत्म करना और 40-45 ओवर तक बल्लेबाजी करना था। मैं 200 रन बनाना चाहता था लेकिन मुझे लगातार शॉट खेलने पड़ रहे थे। मैं स्कोर को 430 रन तक ले जाना चाहता था लेकिन डीप कवर पर कैच आउट हो गया।'' उन्होंने कहा, ''टॉस से अधिक फर्क नहीं पड़ा। अगर हमें 310-320 रन का लक्ष्य मिला होता तो टीम पर अच्छा दबाव होता। सब कुछ अच्छी स्थिति में है। तेज गेंदबाज लगातार सही जगह पर गेंदबाजी कर रहे हैं जो आसान नहीं है।''
मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए गिल ने कहा कि तेज गर्मी के कारण उन्हें सूजन और जकड़न की समस्या से जूझना पड़ा लेकिन अब वह बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''थोड़ी तकलीफ है। अलग-अलग जगहों पर काफी ऐंठन हुई। बहुत गर्मी थी। मैंने 40-45 ओवर तक बल्लेबाजी की। अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं अच्छी स्थिति में हूं।''
गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया: शाहीदी
मैच के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहीदी ने स्वीकार कि उनके गेंदबाजों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने कहा, ''आप सब कुछ टॉस पर नहीं छोड़ सकते। हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं थी। हमने शुरुआती 20 ओवरों में उन्हें लय दे दी। गर्मी थी लेकिन साथ ही आपको अच्छी गेंदबाजी भी करनी होती है। आज हम जीत नहीं पाए। उम्मीद है कि हम इससे सीखेंगे।'' पैर में जकड़न के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए रसूली के संदर्भ में शाहीदी ने कहा, ''रसूली को जकड़न को रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह ठीक हैं। वह ठीक थे और मैंने उनसे कहा कि वह मेरे से पहले बल्लेबाजी करने जाएं। हमें किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो बड़े शॉट खेल सके लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें फिर से जकड़न हो गई। यह एक मुश्किल श्रृंखला रही है, उम्मीद है कि हम चेन्नई में अच्छा खेलेंगे। रहमत और गुरबाज का प्रदर्शन अच्छी बातें हैं, लेकिन हमें गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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