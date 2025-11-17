वैसी क्लासिक पिचें बनाओ जैसी विराट कोहली की कप्तानी में बनती थीं; गौतम गंभीर को किसने दी नसीहत?

संक्षेप: तमाम एक्सपर्ट ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भारत के टीम मैनेजमेंट को नसीहत दी है कि पहले जैसी क्लासिक पिचें बनाइए। ऐसी पिचें जो विराट कोहली की कप्तानी के दौरान बना करती थीं।

भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में 30 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता टेस्ट के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा है तो वह है ईडन गार्डन्स की पिच की। तमाम दिग्गज पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट पिच की तीखी आलोचना कर रहे हैं। स्पोर्टिंग विकेट के बजाय ऐसी टर्निंग पिच बनाई गई कि मैच ढाई दिन में ही खत्म हो गया। इस बीच पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भारत के टीम मैनेजमेंट को नसीहत दी है कि पहले जैसी क्लासिक पिचें बनाइए। ऐसी स्पोर्टिंग पिचें जो विराट कोहली की कप्तानी के दौरान बना करती थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वसीम जाफर ने एक्स पर पोस्ट किया, 'लग रहा है कि हमने न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हार से कोई सबक नहीं सीखा। हमारे स्पिनरों और विपक्ष के स्पिनरों के बीच का जो अंतर है वो इस तरह की पिचों से खत्म हो जा रहा। हमें क्लासिक इंडियन पिचों की तरफ लौटन की जरूरत है जैसे 2016-17 के सीजन में विराट कोहली कप्तान थे और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने दौरा किया था।'

ईडन गार्डन्स की पिच पर बवाल ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है। टेस्ट शुरू होने से पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि पिच को क्यूरेटर सुजान मुखर्जी ने अपने हिसाब से बनाई है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद तस्वीर साफ हो गई कि मुखर्जी ने खुद से नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट की मांग पर पिच तैयार की थी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय टीम ने जिस तरह की पिच की मांग की थी, वैसी पिच बनाई गई। 4 दिन से उस पर एक बूंद भी पानी नहीं डाला गया था ताकि पहले ही दिन से स्पिनरों को मदद मिले।

वैसे हर मेजबान टीम अपने हिसाब से पिच बनवाती ही हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन ऐसी पिच? पिच की आलोचनाओं के बीच भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर क्यूरेटर सुजान मुखर्जी की पीठ थपथपाते हुए कह रहे कि उन्होंने ठीक वैसी पिच बनाई जैसी हमने मांगी थी। हम खेले नहीं नहीं अच्छा।

हर तरफ हो रही पिच की आलोचना अनिल कुंबल, चेतेश्वर पुजारा, माइकल वॉन, डेल स्टेन जैसे दिग्गज पूर्व क्रिकेटरों ने भी ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना की है। माइकल वॉन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इस तरह की पिच बनाओगे तो हार के ही लायक हो।