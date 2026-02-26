ग्लेन फिलिप्स ने नागिन डांस कर श्रीलंकाई फैंस को चिढ़ाया, वीडियो हो गया वायरल

न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया है। श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान ग्लेन फिलिप्स ने नागिन डांस कर उनके फैंस को चिढ़ाया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका को 61 रनों से हराकर अपनी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत किया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के दौरान न्यूजीलैंड का दबदबा दिखा। पहले बैटिंग करते हुए कीवी टीम ने 168 रन बोर्ड पर लगाए, इसके बाद तीखी गेंदबाजी करते हुए मेजबान श्रीलंका को उन्होंने महज 107 के स्कोर पर ही रोक दिया। श्रीलंकाई पारी के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलिप्स ने नागिन डांस कर श्रीलंकाई फैंस को चिढ़ाया।

यह घटना श्रीलंकाई पारी के 15वें ओवर की है। मिचेल सेंटनर के ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में श्रीलंकाई बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस गेंद को हवा में मार बैठा। वहां तैनात ग्लेन फिलिप्स ने शानदार कैच पकड़ा और कैच पकड़ने के बाद उन्होंने नागिन डांस कर श्रीलंकाई फैंस को चिढ़ाया। आप भी देखें वीडियो-

न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान की बढ़ी मुश्किलें न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल, सलमान आगा की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की कगार पर है। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका पर जीत कर अब न्यूजीलैंड के खाते में 3 अंक हो गए हैं। अगर न्यूजीलैंड अपने अगले मैच में इंग्लैंड को हराता है तो वह आसानी से सेमीफाइनल में जगह बना लेगा और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। वहीं अगर न्यूजीलैंड हारता है तो पाकिस्तान के पास मौका होगा। ऐसे में पाकिस्तान को नेट रन रेट को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीतना होगा।

रचिन रविंद्र (27 रन देकर चार विकेट) के शानदार हरफनमौला प्रदर्शन से न्यूजीलैंड ने बुधवार को यहां टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में श्रीलंका को 61 रन से शिकस्त दी जिससे सह मेजबान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर (47 रन) और कोल मैककांकी (नाबाद 31 रन) के बीच सातवें विकेट के लिए 47 गेंद में 84 रन की साझेदारी से टीम ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद सात विकेट पर 168 रन बनाए।

श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को अंतिम चार ओवर में 70 रन बनाने दिए। सुपर आठ के अपने पहले मैच में इंग्लैंड से हारने वाली टीम को फिर बल्लेबाजों ने निराश किया। श्रीलंकाई टीम रविंद्र के करियर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन के सामने लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 107 रन ही बना सकी। रविंद्र ने बल्लेबाजी में 32 रन का योगदान भी किया।

न्यूजीलैंड के लिए जहां स्पिन की जिम्मेदारी रविंद्र ने संभाली तो वहीं तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पावरप्ले में दो ओवर में एक मेडन से तीन रन देकर दो विकेट झटककर शानदार प्रदर्शन किया।