ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ सिर्फ 46 गेंदों में ठोकी सेंचुरी, न्यूजीलैंड ने बनाया विशाल स्कोर
भारत और न्यूजीलैंड के पांच मैचों की टी-20 सीरीज के चौथे मुकाबले में मंगलवार को न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक पूरा कर लिया है। उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 260 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज के चौथे मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक पूरा कर लिया है। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेले और शतक बनाकर न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 46 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है। यह मैच ऑकलैंड के मैदान में खेला जा रहा है। फिलिस्प ने अपनी इस पारी के दौरान चौकों- छक्कों की बारिश कर दी। उन्होंने काफी आक्रमक रूख अपनाया। भारत इस सीरीज के पहले तीन मुकाबले जीत चुका है, लेकिन आज के मैच में न्यूजीलैंड ने बड़ा स्कोर बनाया है।
ग्लेन फिलिप्स ने आज के मुकाबले में कुल 49 गेंदों का सामना किया जिसमें 107 रन 6 चौकों और 10 छक्कों की मदद से बनाए। इस दौरान फिलिप्स का स्ट्राइक रेट 218.37 का रहा। उनके अलावा माइकल ब्रेसबेल और डेरिल मिचेल ने अहम भूमिका निभाई। फिन एलेन ने भी एक शानदार कैमियो खेला। ब्रेसबेल ने 25 गेंदों में चार चौकों और 6 छक्कों की मदद से कुल 65 रन 260 की स्ट्राइक रेट से बनाए। डेरिल मिचेल ने 266 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 9 गेंदों में 24 रन बनाए। फिन एलेन ने 17 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। इन सबकी शानदार बल्लेबाजी और अन्य बैटरों के छोटे-छोटे योगदान से न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए और भारत के सामने 260 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है।
इस शतकीय पारी के साथ ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि, उन्होंने 46 गेंदों में सेंचुरी जड़कर पहले ही अपना नाम टॉप-2 में दर्ज करा लिया था। न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में फिन एलेन पहले स्थान पर हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के इडेन गार्डंस में सिर्फ 33 गेंदों में शतक जड़ दिया था। दूसरे स्थान पर ग्लेन फिलिप्स हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2020 में 46 गेंदों में सेंचुरी ठोकी थी। तीसरे स्थान पर भी अब इनका ही नाम दर्ज हो गया है। फिलिप्स ने भारत के खिलाफ 30 अक्टूबर 2026 को ऑकलैंड में 46 गेंदों में सेंचुरी ठोकी है। कॉलिन मुनरो इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 47 गेंदों में शतक जड़ा था।
न्यूजीलैंड के लिए सबसे तेज T20I शतक (गेंदों के आधार पर)
33 फिन एलन बनाम दक्षिण अफ़्रीका, कोलकाता 2026
46 ग्लेन फ़िलिप्स बनाम वेस्टइंडीज़, माउंट माउंगानुई 2020
46 ग्लेन फ़िलिप्स बनाम भारत, ऑकलैंड 2026
47 कॉलिन मुनरो बनाम वेस्टइंडीज़, माउंट माउंगानुई 2018
इस मुकाबले से पहले ग्लेन फिलिप्स के टी-20 करियर की बात करें तो उन्होंने कुल 100 टी-20 मैच खेले, जिसकी 89 पारियों में 34.41 की औसत और 146.07 की स्ट्राइक रेट से कुल 2546 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 15 अर्धशतक और दो शतक लगाए। ऑकलैंड में मंगलवार को खेल जा रहे मुकाबले में फिलिस्प द्वारा लगाया गया यह शतक उनके टी-20 करियर का तीसरा शतक है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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