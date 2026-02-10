Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Glenn Phillips Nightmare Concedes 27 Runs in Over Most Expensive for FM vs Associate in T20 World Cup
ग्लेन फिलिप्स के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, एसोसिएट देश के खिलाफ डाला सबसे महंगा ओवर

संक्षेप:

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने टी20 विश्व कप में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम जोड़ लिया है, उन्होंने अपने एक ओवर में 27 रन लुटा दिए। यह ओवर अब T20 विश्व कप इतिहास में फुल मेंबर टीम के गेंदबाज द्वारा एसोसिएट राष्ट्र के खिलाफ सबसे महंगा ओवर बन गया है।

Feb 10, 2026 05:50 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
यूएई की टीम ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप डी मैच में मंगलवार को छह विकेट पर 173 रन बनाये। कप्तान मोहम्मद वसीम और अलीशाह शराफू की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी की बदौलत यूएई की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर बनाने में सफल हुई। यूएई की पारी के दौरान ग्लेन फिलिप्स के एक ओवर में कुल 27 रन बने और इसी के साथ उनका नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

संयुक्त अरब अमीरात की पारी के 18वें ओवर में मयंक कुमार और मुहम्मद वसीम ने ताबड़तोड़ शॉट लगाए। ग्लेन फिलिप्स के इस ओवर में यूएई के बल्लेबाजों ने 4 बाउंड्री लगाई। फिलिप्स के ओवर की पहली गेंद पर एक रन बना। इसके बाद दूसरी गेंद पर मयंक ने चौका लगाया। तीसरी गेंद पर मयंक ने छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर वाइड आई। इसके बाद अगली गेंद पर वसीम ने छक्का जड़ा। पांचवीं गेंद पर एक रन बना। अंतिम गेंद पर दो रन बने।

ग्लेन फिलिप्स का ये ओवर फुल मेंबर टीम द्वारा एसोसिएट टीम के खिलाफ डाला गया सबसे महंगा ओवर बन गया है। ग्लेन फिलिप्स ने चेन्नई में खेले गए मुकाबले में 27 रन खर्च किए। इससे पहले काइल एबॉट ने 2016 में अफगानिस्तान के खिलाफ 22 रन खर्च किए थे। तबरेज शम्सी के खिलाफ अमेरिका की टीम ने 22 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर के खिलाफ नेपाल की टीम ने 22 रन बनाए।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप डी मैच में छह विकेट पर 173 रन बनाये। सलामी बल्लेबाज वसीम में 45 गेंद की नाबाद पारी में चार चौके और तीन छक्के जड़े जबकि शराफू ने 47 गेंद में पांच चौके और दो छक्के लगाये। मयंक कुमार ने आखिरी ओवरों में 13 गेंद में दो चौके और एक छक्का की मदद से 21 रन बनाये। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने आखिर ओवर में दो विकेट लिए जबकि जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल सैंटनर और ग्लेन फिलिप्स को एक-एक सफलता मिली।

