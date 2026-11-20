इस NZ टूर में ग्लेन फिलिप्स जमकर लगा रहे हैं भारतीय गेंदबाजों की क्लास, टी-20 और टेस्ट दोनों में शतक, तीन फिफ्टी, आंकड़े
22 अक्टूबर से शुरू हुआ भारत का न्यूजीलैंड दौरा जारी है। इस टूर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स भारतीय गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने टेस्ट और टी-20 दोनों फॉर्मेट में शतक जड़ा है। तीन अर्धशतकीय और दो शतकीय पारियां खेली हैं।
भारत ने 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड का दौरा शुरू किया है, जहां उसे तीन पांच टी-20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी। टी-20 और वनडे सीरीज खेली जा चुकी है, जबकि टेस्ट शृंखला का पहला मैच वेलिंगटन में जारी है। गुरुवार, 19 नवंबर से शुरू हुए इस मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए खेल के दूसरे दिन शतक जड़ा। ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 116 रनों का योगदान दिया। उन्होंने 216 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौकों की मदद से यह शतकीय पारी खेली। फिलिप्स को अंत में आकाश दीप ने पवेलियन भेजा। ग्लेन फिलिप्स के लिए भारत का यह न्यूजीलैंड दौरा किसी सपने से कम नहीं रहा है। वे तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए कितनी अहमियत रखते हैं कि यह बात इस टूर के उनके आंकड़े खुद बताते हैं। टी-20 सीरीज में उन्होंने जो शानदार लय पकड़ी थी, उसे वनडे होते हुए टेस्ट तक खींच लाए हैं और रन बनाने का सिलसिला लगातार जारी है।
ग्लेन फिलिप्स ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 341 रन बनाए थे, जो किसी भी बाइलेटरल टी-20 सीरीज में किसी बैटर द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन थे। उन्होंने पहले टी-20 मैच में 40 गेंदों में 82 रनों की शानदार पारी खेली थी, हालांकि, वह मुकाबला न्यूजीलैंड हार गया था। दूसरे टी-20 मुकाबले में भी उन्होने 43 गेंदों का सामना करते हुए 70 रन बनाए थे। दुर्भाग्य की यह मुकाबला भी न्यूजीलैंड हार गई थी। तीसरे टी-20 मुकाबले में फिलिस्प ने कुछ खास कमाल ना करते हुए 14 गेंदों में 17 रन बनाए थे। हालांकि, पांचवें चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भारत की गेंदबाजी को पस्त कर दिया था और कीवी टीम को मुकाबला भी जिताया था। उन्होंने इस मुकाबले में 49 गेंदों में 107 रनों की कमाल की शतकीय पारी खेली थी। पांचवें और आखिरी टी-20 मुकाबले में वे सिर्फ 38 गेंदों में 65 रन बनाकर नाबाद रहे थे और न्यूजीलैंड को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। टी-20 सीरीज को फिलिस्प के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत ने 3-2 से अपने नाम किया था।
दो शतक और तीन अर्धशतकीय पारियां, अभी तीन इनिंग शेष
शानदार और ऐतिहासिक टी-20 सीरीज गुजरने के बाद फिलिप्स पांच मैचों की वनडे सीरीज में सिर्फ तीन शुरुआती मुकाबलों के लिए उपलब्ध थे। उन्होंने पहले वनडे मैच में 51 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन बनाए थे। यह बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियां थीं, जहां फिलिप्स ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया। दूसरे वनडे मुकाबले वे चार गेंदों का सामना करते हुए शून्य रन हनाकर आउट हुए थे। तीसरा वनडे मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। चौथे और पांचवें मुकाबले में वे उपलब्ध नहीं थे। अब टेस्ट सीरीज में भी उनके बल्ले से शतकीय पारी निकली है। फिलिप्स के लिए यह टूर कितना शानदार गुजरा है इसका हिसाब इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने टूर में अब तक दो शतक जड़ दिए हैं और तीन अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। फिलिप्स के पास अभी तीन और पारियां इस टूर में शेष हैं, जिनमें वे कमाल कर सकते हैं।
भारत के खिलाफ इस दौरे में ग्लेन फिलिप्स का प्रदर्शन:
- 82*(40).
- 70(43).
- 17(14).
- 107(49).
- 65*(38).
- 30(51).
- 0(4).
- 118(216).
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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