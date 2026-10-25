ग्लेन फिलिप्स नंबर-1, तिलक वर्मा टॉप-5 से बाहर; IND vs NZ दूसरे टी20 के बाद सबसे ज्यादा रन

IND vs NZ दूसरे टी20 के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स पहले पायदान पर चल रहे हैं। टॉप-5 में दो भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन और नमन धीर हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का लगातार दूसरा मुकाबला जीत टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। पहले मुकाबले में भारत ने 226 रनों के विशाल टारगेट का पीछा किया, वहीं दूसरे मुकाबले में 181 रन चेज कर शानदार जीत दर्ज की। क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे मैच में भारत की जीत के हीरो उप-कप्तान तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने टॉप ऑर्डर के बुरी तरह फेल होने के बाद 26 गेंदों पर 51 रनों की नाबाद पारी खेली। हालांकि इस पारी के बावजूद वह IND vs NZ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। ग्लेन फिलिप्स इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। उनका इस रेस में फिलहाल कोई सानी नहीं दिख रहा है। पहले दो मुकाबलों में उन्होंने फिफ्टी जड़ सीरीज में 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि कोई अन्य बल्लेबाज अभी तक 2 मैचों में 100 रन भी नहीं बना पाया।

तिलक वर्मा नहीं, टॉप-5 में ये संजू सैमसन और नमन धीर ग्लेन फिलिप्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में फिलहाल 152 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। पहले टी20 में उन्होंने 82 तो दूसरे मुकाबले में 70 रनों की शानदार पारी खेली। फिलिप्स का औसत 152 का है, क्योंकि वह पहले वनडे में नाबाद रहे थे। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर भी कीवी बल्लेबाज ही हैं। बेवॉन जैकब्स ने अभी तक सीरीज में 44.50 की औसत और 143.55 के स्ट्राइक रेट के साथ 89 रन बनाए हैं। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो संजू सैमसन और नमन धीर टॉप-5 में मौजूद हैं। सैमसन ने पहले टी20 में 67 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया था। वहीं दूसरे टी20 में उन्होंने 14 रन बनाए। वह कुल 81 रनों के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, उनका बैटिंग औसत 40.50 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 162 का। नमन धीर 73 रनों के साथ लिस्ट में चौथे तो फिन एलन 61 के साथ पांचवें पायदान पर हैं। सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में फिलहाल तीन न्यूजीलैंड के तो दो भारतीय बल्लेबाज हैं।

ग्लेन फिलिप्स- 152

बेवॉन जैकब्स- 89

संजू सैमसन- 81

नमन धीर- 73

फिन एलन- 61