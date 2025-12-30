Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Glenn Phillips invented new switch cover drive shot in cricket also smashed six on lofted extra cover as lefty
क्रिकेट का नया शॉट ‘स्विच कवर ड्राइव’ आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए; ग्लेन फिलिप्स ने किया कमाल

संक्षेप:

स्विच हिट में नया तड़का न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने लगाया है, जो स्विच कवर ड्राइव लेकर आए हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने क्रिकेट की दुनिया को एक नया शॉट दिया, जिसे दुनियाभर में स्विच हिट कहा गया।

Dec 30, 2025 09:46 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने क्रिकेट की दुनिया को एक नया शॉट दिया, जिसे दुनियाभर में स्विच हिट कहा गया। करीब एक दशक पहले इसकी शुरुआत हुई। बाद में कुछ और बल्लेबाजों ने इस शॉट पर भरपूर रन बटोरे। शॉट कुछ नहीं, बल्कि अपने स्टांस को गेंद से ठीक पहले चेंज करना होगा। अगर आप राइटी हैं तो लेफ्टी होकर शॉट लगाते हैं, जिसमें पूरे शरीर को लेफ्टी बैटर की तरह कर लेते हैं। उसी तरह लेफ्टी बैटर गेंद फेंकते समय राइटी बन जाता है। इस पर आपको स्क्वायर लेग रीजन में रन मिल जाते हैं, लेकिन स्विच हिट में नया तड़का न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने लगाया है, जो स्विच कवर ड्राइव लेकर आए हैं।

दरअसल, सुपर स्मैश में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ ओटागो के लिए खेलते हुए, फिलिप्स ने ऑफ स्पिनर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के खिलाफ उल्टी दिशा में शॉट खेला। 19वें ओवर में बैटिंग करते हुए, फिलिप्स ने अपने हमेशा के दाएं हाथ के स्टांस से बाएं हाथ का स्टांस लिया, जब बॉलर अपने रन-अप के बीच में था। फॉक्सक्रॉफ्ट ने यह बॉल बाएं हाथ के इस खिलाड़ी के ऑफ स्टंप के बाहर मारी। फिलिप्स ने एक ऐसे शॉट से बॉल को बाउंड्री पर भेज दिया जिसे फुल-ब्लडेड 'स्विच कवर ड्राइव' कहा जा सकता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं।

इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि 20वें ओवर की पांचवीं गेंद का सामना करते हुए फिलिप्स एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर जेडन लेनोक्स के खिलाफ लेफ्ट हैंड बैटर की तरह खड़े हो गए। वॉर्नर कई बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट में बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई राइटी बैटर बॉलर के रनअप पर खड़े होने पर स्टांस बदल ले। ऐसे में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ने जो लेग-साइड की फील्ड ली हुई थी, उसे पीछे धकेल दिया और बॉलिंग कर रहे लेनोक्स ने फिलिप्स के ऊपर से बॉल को एंगल किया, ताकि वह उनके हिटिंग आर्क से काफी दूर लैंड कर सके, लेकिन फिलिप्स ने आगे बढ़कर लेफ्टी के तौर पर एक लॉफ्टेड ड्राइव पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर छक्का जड़ दिया।

इस मैच में फिलिप्स ने 48 गेंदों में 90 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। TVNZ के साथ एक इंटरव्यू में फिलिप्स ने अपने स्विच कवर ड्राइव के बारे में कहा, "मैंने नेट्स में कुछ समय के लिए इसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन कभी इसे पूरी तरह से बाहर नहीं ला पाया। जाहिर है, यह थोड़ी दिलचस्प बात है, प्रोफेशनल क्रिकेट के खेल में स्विच-अराउंड... कुछ दिन पहले जब मैं लेफ्ट-हैंडेड था, तो नेट्स में मैं राइट-हैंडेड होने के मुकाबले बेहतर स्ट्रोक लगा रहा था। ऐसे में यह समझ में आया कि कम से कम कोशिश करके इसे बाहर निकाला जाए, जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था।"

Vikash Gaur

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Glenn Phillips
