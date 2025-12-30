क्रिकेट का नया शॉट ‘स्विच कवर ड्राइव’ आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए; ग्लेन फिलिप्स ने किया कमाल
स्विच हिट में नया तड़का न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने लगाया है, जो स्विच कवर ड्राइव लेकर आए हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने क्रिकेट की दुनिया को एक नया शॉट दिया, जिसे दुनियाभर में स्विच हिट कहा गया।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने क्रिकेट की दुनिया को एक नया शॉट दिया, जिसे दुनियाभर में स्विच हिट कहा गया। करीब एक दशक पहले इसकी शुरुआत हुई। बाद में कुछ और बल्लेबाजों ने इस शॉट पर भरपूर रन बटोरे। शॉट कुछ नहीं, बल्कि अपने स्टांस को गेंद से ठीक पहले चेंज करना होगा। अगर आप राइटी हैं तो लेफ्टी होकर शॉट लगाते हैं, जिसमें पूरे शरीर को लेफ्टी बैटर की तरह कर लेते हैं। उसी तरह लेफ्टी बैटर गेंद फेंकते समय राइटी बन जाता है। इस पर आपको स्क्वायर लेग रीजन में रन मिल जाते हैं, लेकिन स्विच हिट में नया तड़का न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने लगाया है, जो स्विच कवर ड्राइव लेकर आए हैं।
दरअसल, सुपर स्मैश में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ ओटागो के लिए खेलते हुए, फिलिप्स ने ऑफ स्पिनर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के खिलाफ उल्टी दिशा में शॉट खेला। 19वें ओवर में बैटिंग करते हुए, फिलिप्स ने अपने हमेशा के दाएं हाथ के स्टांस से बाएं हाथ का स्टांस लिया, जब बॉलर अपने रन-अप के बीच में था। फॉक्सक्रॉफ्ट ने यह बॉल बाएं हाथ के इस खिलाड़ी के ऑफ स्टंप के बाहर मारी। फिलिप्स ने एक ऐसे शॉट से बॉल को बाउंड्री पर भेज दिया जिसे फुल-ब्लडेड 'स्विच कवर ड्राइव' कहा जा सकता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं।
इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि 20वें ओवर की पांचवीं गेंद का सामना करते हुए फिलिप्स एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर जेडन लेनोक्स के खिलाफ लेफ्ट हैंड बैटर की तरह खड़े हो गए। वॉर्नर कई बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट में बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई राइटी बैटर बॉलर के रनअप पर खड़े होने पर स्टांस बदल ले। ऐसे में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ने जो लेग-साइड की फील्ड ली हुई थी, उसे पीछे धकेल दिया और बॉलिंग कर रहे लेनोक्स ने फिलिप्स के ऊपर से बॉल को एंगल किया, ताकि वह उनके हिटिंग आर्क से काफी दूर लैंड कर सके, लेकिन फिलिप्स ने आगे बढ़कर लेफ्टी के तौर पर एक लॉफ्टेड ड्राइव पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर छक्का जड़ दिया।
इस मैच में फिलिप्स ने 48 गेंदों में 90 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। TVNZ के साथ एक इंटरव्यू में फिलिप्स ने अपने स्विच कवर ड्राइव के बारे में कहा, "मैंने नेट्स में कुछ समय के लिए इसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन कभी इसे पूरी तरह से बाहर नहीं ला पाया। जाहिर है, यह थोड़ी दिलचस्प बात है, प्रोफेशनल क्रिकेट के खेल में स्विच-अराउंड... कुछ दिन पहले जब मैं लेफ्ट-हैंडेड था, तो नेट्स में मैं राइट-हैंडेड होने के मुकाबले बेहतर स्ट्रोक लगा रहा था। ऐसे में यह समझ में आया कि कम से कम कोशिश करके इसे बाहर निकाला जाए, जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था।"