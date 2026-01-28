ग्लेन फिलिप्स ने T20I में पूरे किए 100 छक्के, न्यूजीलैंड के लिए ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले मार्टिन गप्टिल और कोलिन मुनरो ने ये कारनामा किया है।
न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने बुधवार को भारत के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। पहले मैच में दमदार अर्धशतक लगाने वाले ग्लेन फिलिप्स विशाखापत्तनम में बड़ी पारी नहीं खेल सके लेकिन टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरे कर लिए। ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पारी के दौरान एक छक्का लगाया और इसी के साथ वह टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड ने बुधवार को भारत के खिलाफ चौथे मुकाबले में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए।
ग्लेन फिलिप्स चौथे मैच में ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 16 गेंद में 24 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया। 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में फिलिप्स ने कुलदीप यादव की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर शानदार छक्का लगाया और टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरे किए। न्यूजीलैंड के लिए वह ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले मार्टिन गप्टिल और कोलिन मुनरो ने ये उपलब्धि हासिल की थी।