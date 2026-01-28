Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Glenn Phillips Hits 100th Maximum in T20Is vs India in Vizag Becomes 3rd New Zealander Guptill and Munro
ग्लेन फिलिप्स ने T20I में पूरे किए 100 छक्के, न्यूजीलैंड के लिए ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने

ग्लेन फिलिप्स ने T20I में पूरे किए 100 छक्के, न्यूजीलैंड के लिए ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने

संक्षेप:

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले मार्टिन गप्टिल और कोलिन मुनरो ने ये कारनामा किया है।

Jan 28, 2026 08:56 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने बुधवार को भारत के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। पहले मैच में दमदार अर्धशतक लगाने वाले ग्लेन फिलिप्स विशाखापत्तनम में बड़ी पारी नहीं खेल सके लेकिन टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरे कर लिए। ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पारी के दौरान एक छक्का लगाया और इसी के साथ वह टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड ने बुधवार को भारत के खिलाफ चौथे मुकाबले में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्लेन फिलिप्स चौथे मैच में ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 16 गेंद में 24 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया। 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में फिलिप्स ने कुलदीप यादव की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर शानदार छक्का लगाया और टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरे किए। न्यूजीलैंड के लिए वह ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले मार्टिन गप्टिल और कोलिन मुनरो ने ये उपलब्धि हासिल की थी।

ये भी पढ़ें:9 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ किया कमाल, 17 पारियों में पहली बार हुआ ऐसा
Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |