न्यूजीलैंड का वो प्लेयर, जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच में अचानक हीरो से विलेन बन गया
न्यूजीलैंड की टीम को टी20 विश्व कप 2026 के अपने सुपर 8 के आखिरी मैच में इंग्लैंड के हाथों हार मिली और इस वजह से टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस कम हो गए हैं। इस मैच में टीम के लिए जो हीरो था, वह विलेन बन गया।
न्यूजीलैंड की टीम के लिए शुक्रवार की रात शानदार गुजर रही थी। कीवी टीम को टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट मिलने ही वाला था, लेकिन अचानक मैच में मोड़ आया और फिर सब चौपट हो गया। जो खिलाड़ी 17वें ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम का हीरो बना हुआ था, वह खिलाड़ी अचानक से विलेन बन गया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड उस खिलाड़ी ने पक्का कर लिया था, लेकिन 6 गेंदों में पूरे मैच का संदर्भ ही बदल गया और आखिर में इंग्लैंड की टीम ने मैच को अपने नाम कर लिया। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि ग्लेन फिलिप्स हैं।
ग्लेन फिलिप्स ने पहले तो न्यूजीलैंड के लिए इस अहम मैच में सबसे बड़ी पारी खेली और इंग्लैंड के स्पिनरों को संभलकर खेला और रन भी बनाए। उन्होंने 28 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 39 रनों की पारी खेली, जो मैच की सबसे बड़ी निजी पारी रही। इसके बाद जब वे मैदान पर उतरे तो दो शानदार कैच भी पकड़े। इनमें जैकब बेथेल और सैम करन का कैच शामिल था और इस वजह से इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर पहुंच गई थी।
इतना ही नहीं, ग्लेन फिलिप्स जब गेंदबाजी के लिए आए तो उन्होंने खतरनाक दिख रहे इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक को डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट कराया था। इस तरह न्यूजीलैंड के पास मैच का कंट्रोल पहुंच गया था। ग्लेन फिलिप्स ने अपने कोटे के पहले तीन ओवर में 22 रन दिए थे और एक विकेट निकाला था। पारी के 12वें ओवर तक उन्होंने 3 ओवर कर दिए थे। इसके बाद कप्तान ने उनको पारी का 18वां ओवर पकड़ा दिया और इसी ओवर ने उन्हें हीरो से विलेन बना दिया।
जब ग्लेन फिलिप्स 18वां ओवर करने आए तो इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 43 रन चाहिए थे। ग्लेन फिलिप्स के सामने विल जैक्स थे। उन्होंने पहली गेंद पर एक रन लिया और अब उनके सामने रेहान अहमद थे, जो अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप मैच खेल रहे थे। उन्होंने दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर एक रन लिया और फिर विल जैक्स ने चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया। अगली दो गेंदों पर दो चौके भी उन्होंने खाए और कुल 22 रन इस ओवर में लुटाए, जिससे इंग्लैंड के लिए चेज आसान हो गई और ग्लेन फिलिप्स विलेन बन गए, अन्यथा टीम जीतती तो वे प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाते।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें