न्यूजीलैंड का वो प्लेयर, जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच में अचानक हीरो से विलेन बन गया

Feb 28, 2026 07:54 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
न्यूजीलैंड की टीम को टी20 विश्व कप 2026 के अपने सुपर 8 के आखिरी मैच में इंग्लैंड के हाथों हार मिली और इस वजह से टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस कम हो गए हैं। इस मैच में टीम के लिए जो हीरो था, वह विलेन बन गया।

न्यूजीलैंड की टीम के लिए शुक्रवार की रात शानदार गुजर रही थी। कीवी टीम को टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट मिलने ही वाला था, लेकिन अचानक मैच में मोड़ आया और फिर सब चौपट हो गया। जो खिलाड़ी 17वें ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम का हीरो बना हुआ था, वह खिलाड़ी अचानक से विलेन बन गया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड उस खिलाड़ी ने पक्का कर लिया था, लेकिन 6 गेंदों में पूरे मैच का संदर्भ ही बदल गया और आखिर में इंग्लैंड की टीम ने मैच को अपने नाम कर लिया। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि ग्लेन फिलिप्स हैं।

ग्लेन फिलिप्स ने पहले तो न्यूजीलैंड के लिए इस अहम मैच में सबसे बड़ी पारी खेली और इंग्लैंड के स्पिनरों को संभलकर खेला और रन भी बनाए। उन्होंने 28 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 39 रनों की पारी खेली, जो मैच की सबसे बड़ी निजी पारी रही। इसके बाद जब वे मैदान पर उतरे तो दो शानदार कैच भी पकड़े। इनमें जैकब बेथेल और सैम करन का कैच शामिल था और इस वजह से इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर पहुंच गई थी।

इतना ही नहीं, ग्लेन फिलिप्स जब गेंदबाजी के लिए आए तो उन्होंने खतरनाक दिख रहे इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक को डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट कराया था। इस तरह न्यूजीलैंड के पास मैच का कंट्रोल पहुंच गया था। ग्लेन फिलिप्स ने अपने कोटे के पहले तीन ओवर में 22 रन दिए थे और एक विकेट निकाला था। पारी के 12वें ओवर तक उन्होंने 3 ओवर कर दिए थे। इसके बाद कप्तान ने उनको पारी का 18वां ओवर पकड़ा दिया और इसी ओवर ने उन्हें हीरो से विलेन बना दिया।

जब ग्लेन फिलिप्स 18वां ओवर करने आए तो इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 43 रन चाहिए थे। ग्लेन फिलिप्स के सामने विल जैक्स थे। उन्होंने पहली गेंद पर एक रन लिया और अब उनके सामने रेहान अहमद थे, जो अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप मैच खेल रहे थे। उन्होंने दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर एक रन लिया और फिर विल जैक्स ने चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया। अगली दो गेंदों पर दो चौके भी उन्होंने खाए और कुल 22 रन इस ओवर में लुटाए, जिससे इंग्लैंड के लिए चेज आसान हो गई और ग्लेन फिलिप्स विलेन बन गए, अन्यथा टीम जीतती तो वे प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाते।

