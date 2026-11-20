सभी 3 फॉर्मेट में एक टीम के खिलाफ शतक; ग्लेन फिलिप्स की एंट्री; रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
Glenn Phillips Century: ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ शतक जड़ इतिहास रच दिया है। वह टीम इंडिया के खिलाफ एक कैलेंडर ईयर में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं।
ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन सेंचुरी ठोकी। यह उनके टेस्ट करियर का मात्र दूसरा शतक है। हालांकि उन्होंने इस शतक के दम पर दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। फिलिप्स इस शतक के दम पर उन दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में जुड़ गए हैं, जहां बल्लेबाजों ने एक टीम के खिलाफ सभी तीन फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकी हो। भारत से रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ-साथ क्रिस गेल जैसे दिग्गज भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। ग्लेन फिलिप्स एक टीम के खिलाफ सभी तीन फॉर्मेट में शतक ठोकने वाले दुनिया के मात्र 9वें खिलाड़ी बने हैं।
रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
ग्लेन फिलिप्स समेत 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी टीम के खिलाफ सभी तीनों फॉर्मेट में कम से कम 1 शतक लगाया है। हालांकि इस लिस्ट में कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने यह कारनाम दो टीमों के खिलाफ किया है। मगर रोहित शर्मा दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 4 टीमों के खिलाफ सभी 3 फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक ठोके हैं। जी हां, उन्होंने यह कारनामा श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ किया है। जबकि कोई अन्य बल्लेबाज दो से ज्यादा टीमों के खिलाफ ऐसा नहीं कर पाया है।
तीनों फॉर्मेट में एक ही टीम के खिलाफ शतक
रोहित शर्मा - बनाम श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड
केएल राहुल - बनाम वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड
बाबर आजम - बनाम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड
तिलकरत्ने दिलशान- बनाम ऑस्ट्रेलिया
शेन वॉटसन- बनाम इंडिया
क्रिस गेल- बनाम इंग्लैंड
मोहम्मद रिजवान- बनाम साउथ अफ्रीका
शे होप- बनाम इंडिया
ग्लेन फिलिप्स- बनाम इंडिया
ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास
फिलिप्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में यह शतक ठोक इतिहास रच दिया है। वह न्यूजीलैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने एक साल में टीम इंडिया के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शतक ठोका है। भारत दौरे पर उन्होंने इस साल की शुरुआत में सेंचुरी ठोकी थी, वहीं भारत के इस न्यूजीलैंड दौरे पर उन्होंने टेस्ट से पहले टी20 क्रिकेट में शतक लगाया था। फिलिप्स भारत के खिलाफ सभी तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के कुल दूसरे बल्लेबाज हैं।
ग्लेन फिलिप्स भारत के खिलाफ इस मैच में 118 रन बनाकर आउट हुए। आकाशदीप ने उन्हें बोल्ड कर भारत को 6ठा विकेट दिलाया। फिलिप्स उस समय बैटिंग करने आए थे जब न्यूजीलैंड ने 70 के स्कोर पर 5वां विकेट खोया था। उन्होंने हेनरी निकल्स के साथ डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर अपनी टीम को मुश्किल से निकाला। फिलिप्स के टेस्ट करियर का यह दूसरा शतक है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें