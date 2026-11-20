Glenn Phillips Century: ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ शतक जड़ इतिहास रच दिया है। वह टीम इंडिया के खिलाफ एक कैलेंडर ईयर में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं।

ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन सेंचुरी ठोकी। यह उनके टेस्ट करियर का मात्र दूसरा शतक है। हालांकि उन्होंने इस शतक के दम पर दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। फिलिप्स इस शतक के दम पर उन दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में जुड़ गए हैं, जहां बल्लेबाजों ने एक टीम के खिलाफ सभी तीन फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकी हो। भारत से रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ-साथ क्रिस गेल जैसे दिग्गज भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। ग्लेन फिलिप्स एक टीम के खिलाफ सभी तीन फॉर्मेट में शतक ठोकने वाले दुनिया के मात्र 9वें खिलाड़ी बने हैं।

रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्लेन फिलिप्स समेत 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी टीम के खिलाफ सभी तीनों फॉर्मेट में कम से कम 1 शतक लगाया है। हालांकि इस लिस्ट में कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने यह कारनाम दो टीमों के खिलाफ किया है। मगर रोहित शर्मा दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 4 टीमों के खिलाफ सभी 3 फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक ठोके हैं। जी हां, उन्होंने यह कारनामा श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ किया है। जबकि कोई अन्य बल्लेबाज दो से ज्यादा टीमों के खिलाफ ऐसा नहीं कर पाया है।

तीनों फॉर्मेट में एक ही टीम के खिलाफ शतक रोहित शर्मा - बनाम श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड

केएल राहुल - बनाम वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड

बाबर आजम - बनाम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड

तिलकरत्ने दिलशान- बनाम ऑस्ट्रेलिया

शेन वॉटसन- बनाम इंडिया

क्रिस गेल- बनाम इंग्लैंड

मोहम्मद रिजवान- बनाम साउथ अफ्रीका

शे होप- बनाम इंडिया

ग्लेन फिलिप्स- बनाम इंडिया

ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास फिलिप्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में यह शतक ठोक इतिहास रच दिया है। वह न्यूजीलैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने एक साल में टीम इंडिया के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शतक ठोका है। भारत दौरे पर उन्होंने इस साल की शुरुआत में सेंचुरी ठोकी थी, वहीं भारत के इस न्यूजीलैंड दौरे पर उन्होंने टेस्ट से पहले टी20 क्रिकेट में शतक लगाया था। फिलिप्स भारत के खिलाफ सभी तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के कुल दूसरे बल्लेबाज हैं।