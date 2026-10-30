ग्लेन फिलिप्स ने अपनी शानदार बैटिंग और शतक का श्रेय IPL और गुजरात टाइटंस को दिया
भारत के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में और पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने का श्रेय ग्लेन फिलिप्स ने आईपीएल और गुजरात टाइटंस को दिया है। उन्होंने कहा कि आईपीएल में कंपटीशन बहुत हाई रहता है और वहां हर वक्त प्रदर्शन करना रहता है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने शुक्रवार को ऑकलैंड में भारत के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 107 रनों की शतकीय पारी खेलने के बाद मौजूदा पांच मैचों की सीरीज में अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन का श्रेय आईपीएल से मिली सीख को दिया।
फिलिप्स इस सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने चार मैच में 92 की औसत से 276 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने इस दौरान 189.04 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। इस दौरान उनके बल्ले से 21 चौके और 17 गगनचुंबी छक्के निकले हैं। वे इस सीरीज में छक्के जड़ने के मामले में अभिषेक शर्मा से भी आगे हैं। अभिषेक के इस सीरीज में अब तक कुल 16 छक्के हैं। एक मैच शेष है और ग्लेन फिलिप्स के पास प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने का अच्छा मौका है।
आज के मैच में उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के तीसरे शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने सीरीज में लगातार तीन हार के बाद वापसी की। न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारत को 87 रन से हराया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिलिप्स ने कहा, ''आईपीएल अपने आप में एक अलग तरह की प्रतियोगिता है। वहां आठ विदेशी खिलाड़ियों में से केवल चार को ही अंतिम एकादश में जगह मिलती है जिससे प्रतिस्पर्धा काफी कठिन हो जाती है। अगर आप मैदान पर उतरकर असाधारण प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपकी जगह लेने के लिए हमेशा कोई दूसरा खिलाड़ी तैयार रहता है। ‘’
आईपीएल को दिया क्रेडिट
फिलिप्स का आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। उन्हें केवल छह मैच खेलने का मौका मिला जिसमें वह 67 रन ही बना सके। उनका सर्वोच्च स्कोर 25 रन था। हालांकि फिलिप्स का मानना है कि आईपीएल में बिताए गए समय से उन्हें आंकड़ों से कहीं ज्यादा सीखने को मिली। उन्होंने कहा, ''गुजरात टाइटंस में मुझे शानदार सुविधाएं, बेहतरीन कोच और अपनी बल्लेबाजी पर काम करने के लिए काफी समय मिला। इंग्लैंड में भी मैंने यह दिखाया कि चाहे लाल गेंद का क्रिकेट हो या सफेद गेंद का, मैं लगातार रन बनाने में सक्षम हूं। ‘’ उन्होंने कहा, ''बेशक, आप आईपीएल में रन बनाना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं और ऐसा होना शानदार होगा। लेकिन आईपीएल से आपको कई ऐसी चीजें सीखने को भी मिलती हैं, भले ही आपको खेलने का मौका मिले या नहीं। मेरा मानना है कि आईपीएल या किसी अन्य टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी है कि वह वहां मिलने वाले अनुभव और मौकों का अधिकतम लाभ उठाए। ‘’
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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