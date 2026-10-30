ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड के लिए रचा इतिहास, भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले बने पहले कीवी बल्लेबाज
IND vs NZ चौथे टी20 में ग्लेन फिलिप्स ने एक और फिफ्टी लगाई। यह इस सीरीज की उनकी तीसरी फिफ्टी है। इसी के साथ वह न्यूजीलैंड के पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं, जिसने भारत के खिलाफ ये कमाल किया है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ऑकलैंड में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने फिर एक बार कमाल कर दिया। फिलिप्स ने इस मैच में भी फिफ्टी लगाई। यह सीरीज की उनकी तीसरी फिफ्टी है। इसी के साथ ग्लेन फिलिप्स भारत के खिलाफ एक टी20 सीरीज में तीन फिफ्टी लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, उनसे पहले कोई कीवी बल्लेबाज भारत के खिलाफ ऐसा नहीं कर पाया। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो फिलिप्स से पहले ऐसा सिर्फ दो ही खिलाड़ियों ने किया है। वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने पिछली ही सीरीज में भारत के खिलाफ तीन 50 प्लस स्कोर बनाए थे, वहीं निकोलस पूरन ने यह कारनामा 2022 में किया था।
ग्लेन फिलिप्स ने जड़ा शतक
भारत के खिलाफ इस टी20 सीरीज में पहले दो अर्धशतकों को फिलिप्स शतक में तबदील नहीं कर पाए थे, मगर तीसरी बार उन्होंने यह कमाल कर दिया। 46 गेंदों पर उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की जिसमें 6 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्होंने ब्रेसवेल के साथ पांचवें विकेट के लिए जो शतकीय साझेदारी की उसके दम पर न्यूजीलैंड की
टीम 250 पार पहुंचने वाली है।
भारत के खिलाफ रेड हॉट फॉर्म में ग्लेन फिलिप्स
फिलिप्स भारत के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह एकमात्र ऐसे बल्लेबाज भी हैं, जिन्होंने अभी तक सीरीज में 200 रन का आंकड़ा पार किया है। अभिषेक शर्मा 169 रनों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं, हालांकि उनकी बैटिंग आना अभी बाकी है।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टीम
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर
भारत (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें