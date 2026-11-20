ग्लेन फिलिप्स ने शतक जड़ रचा इतिहास, रोहित शर्मा के क्लब में हुए शामिल; भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट ठोकी सेंचुरी
ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ इतिहास रच दिया है। वह न्यूजीलैंड के पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ सभी तीन फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकी है।
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में शतक जड़ दिया है। मैच के पहले दिन के अंत में 90s में नाबाद वापस लौटे फिलिप्स ने दूसरे दिन की शुरुआत में ही अपना शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का मात्र दूसरा शतक है। हालंकि अपने इस शतक के दम पर वह इतिहास रचने में कामयाब रहे। वह भारत के खिलाफ सभी तीन फॉर्मेट में सेंचुरी जड़ने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बने हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सभी तीनों फॉर्मेट में शतक इसी साल यानी 2026 में जड़े हैं। फिलिप्स ने साल की शुरुआत में भारत दौरे पर वनडे में शतक ठोका था। वहीं अब जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है तो उन्होंने पहल टी20 में तो अब टेस्ट में सेंचुरी ठोकी।
ग्लेन फिलिप्स दुनिया के मात्र तीसरे खिलाड़ी
फिलिप्स भारत के खिलाफ सभी तीनों फॉर्मेट में शतक ठोकने वाले दुनिया के मात्र तीसरे ही खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन और वेस्टइंडीज के शे होप ने किया था। सभी फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकने वाले बल्लेबाजों की इस लिस्ट में रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे भारतीय भी शामिल हैं। रोहित ने यह कारनामा सबसे ज्यादा 4 टीमों के खिलाफ किया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ सभी तीन फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकी है। उनके अलावा लिस्ट में शामिल कोई बल्लेबाज यह कारनामा 2 टीमों से ज्यादा के खिलाफ नहीं कर पाया। बता दें, पाकिस्तान से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम भी इस लिस्ट में हैं।
सभी फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकने वाले बल्लेबाज
क्रिस गेल
बाबर आजम
तिलकरत्ने दिलशान
शेन वॉटसन
मोहम्मद रिजवान
शे होप
ग्लेन फिलिप्स
रोहित शर्मा के बाद दूसरे खिलाड़ी बने ग्लेन फिलिप्स
ग्लेन फिलिप्स एक कैलेंडर ईयर में एक टीम के खिलाफ सभी तीनों फॉर्मेट में शतक ठोकने वाले मात्र दूसरे खिलाड़ी बने हैं। फिलिप्स ने इसी साल यह कारनामा किया है। जबकि रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ सभी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकी थी।
एक कैलेंडर साल में तीनों फॉर्मेट में एक टीम के खिलाफ शतक
रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, 2017
ग्लेन फिलिप्स बनाम भारत, 2026
बता दें, वेलिंगटन टेस्ट में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 70 रन पर ही 5 विकेट खो दिए थे, मगर इसके बाद हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के बीच ऐसी साझेदारी हुई जिसका भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी-अपनी सेंचुरी पूरी की और 6ठे विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप पूरी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें