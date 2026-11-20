ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ इतिहास रच दिया है। वह न्यूजीलैंड के पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ सभी तीन फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकी है।

ग्लेन फिलिप्स भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी जड़ने वाले बने पहले न्यूजीलैंड के प्लेयर

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में शतक जड़ दिया है। मैच के पहले दिन के अंत में 90s में नाबाद वापस लौटे फिलिप्स ने दूसरे दिन की शुरुआत में ही अपना शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का मात्र दूसरा शतक है। हालंकि अपने इस शतक के दम पर वह इतिहास रचने में कामयाब रहे। वह भारत के खिलाफ सभी तीन फॉर्मेट में सेंचुरी जड़ने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बने हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सभी तीनों फॉर्मेट में शतक इसी साल यानी 2026 में जड़े हैं। फिलिप्स ने साल की शुरुआत में भारत दौरे पर वनडे में शतक ठोका था। वहीं अब जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है तो उन्होंने पहल टी20 में तो अब टेस्ट में सेंचुरी ठोकी।

ग्लेन फिलिप्स दुनिया के मात्र तीसरे खिलाड़ी फिलिप्स भारत के खिलाफ सभी तीनों फॉर्मेट में शतक ठोकने वाले दुनिया के मात्र तीसरे ही खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन और वेस्टइंडीज के शे होप ने किया था। सभी फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकने वाले बल्लेबाजों की इस लिस्ट में रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे भारतीय भी शामिल हैं। रोहित ने यह कारनामा सबसे ज्यादा 4 टीमों के खिलाफ किया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ सभी तीन फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकी है। उनके अलावा लिस्ट में शामिल कोई बल्लेबाज यह कारनामा 2 टीमों से ज्यादा के खिलाफ नहीं कर पाया। बता दें, पाकिस्तान से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम भी इस लिस्ट में हैं।

क्रिस गेल

बाबर आजम

तिलकरत्ने दिलशान

शेन वॉटसन

मोहम्मद रिजवान

शे होप

ग्लेन फिलिप्स

रोहित शर्मा के बाद दूसरे खिलाड़ी बने ग्लेन फिलिप्स ग्लेन फिलिप्स एक कैलेंडर ईयर में एक टीम के खिलाफ सभी तीनों फॉर्मेट में शतक ठोकने वाले मात्र दूसरे खिलाड़ी बने हैं। फिलिप्स ने इसी साल यह कारनामा किया है। जबकि रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ सभी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी ठोकी थी।

एक कैलेंडर साल में तीनों फॉर्मेट में एक टीम के खिलाफ शतक

रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, 2017

ग्लेन फिलिप्स बनाम भारत, 2026