ग्लेन फिलिप्स ने फिल सॉल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, T20I सीरीज में बना दिए सबसे ज्यादा रन
ग्लेन फिलिप्स ने रविवार को एक द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने रविवार को भारत के खिलाफ पांचवें मुकाबले में भी दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 65 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। फिलिप्स ने अपनी इस पारी के दौरान एक द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड ने हैमिल्टन में खेले गए मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने सीरीज में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीती। आखिरी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए, इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने दो ओवर रहते मैच अपने नाम कर लिया।
ग्लेन फिलिप्स ने बनाए सबसे ज्यादा रन
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स एक द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 5 मैचो में एक शतक और तीन अर्धशतक के साथ कुल 341 रन बनाए। इसके साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाज ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच टी20 मैचों में 331 रन बनाए थे।
द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन
341*- फिलिप्स बनाम भारत 2026
331- फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज 2023
316- मोहम्मद रिजवान बनाम इंग्लैंड 2022
297- साहिल चौहान (एस्टोनिया) बनाम साइप्रस 2024
290- मार्क चैपमैन बनाम पाकिस्तान 2023
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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