जसप्रीत बुमराह अभी जवान हैं, खुद को फिट रखने का तरीका खोजना होगा, महान गेंदबाज ने दिया सुझाव
जसप्रीत बुमराह से महान गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने अपने करियर को लंबा खींचने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यह तो आखिरकार बुमराह को ही तय करना होगा कि अपने करियर को कैसे और लंबा कर सकते हैं।
जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए मौजूदा समय में एक बेशकीमती हथियार की तरह हैं। ऐसे में उनके लगातर क्रिकेट खेलने से चोट की समस्या बढ़ सकती है और भारत को नुकसान हो सकता है। भारत को श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलनी है, लेकिन उससे पहले जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं हैं। वनडे सीरीज के दौरान उन्हें घुटने में चोट लगी थी। उन्हें टीम में चयनित किया गया है, लेकिन रिकवरी में समय लग सकता है। हालांकि, श्रीलंका सीरीज तक फिट हो जाएंगे। जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने अपने करियर को लंबा बढ़ाने और खुद को मैनेज करने का सुझाव दिया है।
बुमराह को करियर को लंबा करने का तरीका ढूढना होगा
ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करते हुए कहा कि किसी और को नहीं, बल्कि खुद बुमराह को ही अपने करियर को लंबा खींचने का तरीका ढूंढना होगा। मैकग्रा ने सोमवार को एक इंटरव्यू में कहा "यह तो फिर से उन्हीं पर निर्भर करता है कि वे क्या चाहते हैं। बुमराह की उम्र अब कितनी है? 31-32? वे तो अभी जवान ही हैं। इसलिए उन्हें अपनी पारी को लंबा खींचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। दुर्भाग्य से उन्हें कुछ चोटें लगी हैं, लेकिन वे एक बेहतरीन गेंदबाज हैं। देखते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। बात यहीं आकर रुकती है। क्या वे टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं या सिर्फ टी20 खेलना चाहते हैं। यह उनके शरीर पर भी निर्भर करता है। जो लोग अपनी बांह को ज्यादा खींचते हैं, वे उस जोड़ पर थोड़ा ज्यादा दबाव डालते हैं। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है।”
मैक्ग्रा ने तेज गेंदबाजों से किया आग्रह
मैकग्राथ ने तेज गेंदबाजों से आग्रह किया कि वे बार-बार होने वाली चोटों से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने के बजाय तेज गेंदबाजी से जुड़े तनाव को स्वीकार करना सीखें। उन्होंने कहा कि चोटें तेज गेंदबाज के जीवन का अभिन्न अंग हैं और उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि आजकल तेज गेंदबाजों को बचाया जा रहा है। मैकग्रा ने कहा “तेज गेंदबाज होना खेल की प्रकृति है। यह स्वाभाविक क्रिया नहीं है, इसलिए चोटें खेल का हिस्सा हैं।” उन्होंने आगे कहा- “इन दिनों मुझे थोड़ी निराशा होती है और शायद यह लंबे समय से ऐसा ही रहा है कि तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा सुरक्षा दी जाती है। हम उन्हें पूरी तरह फिट होने में मदद करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है तेज गेंदबाजी के दबाव से ज्यादा मजबूत होना। महीनों तक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करने से आपकी फिटनेस और ताकत इतनी कम हो जाती है कि आपको इसकी भरपाई करने में बहुत समय लग जाता है।”
उन्होंने अपना खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि करियर की शुरुआत में गंभीर चोट लगने के बावजूद उन्होंने 1993 से 2007 तक एक लंबा टेस्ट करियर बनाया। मैकग्रा ने कहा “मैं मैदान के बाहर भी अपने तेज गेंदबाजों को कड़ी मेहनत कराने का प्रबल समर्थक हूं। शारीरिक रूप से मजबूत और फिट होने का मतलब यह नहीं है कि घंटों नेट में गेंदबाजी करना या जिम में गलत चीजें करना। मैं तेज गेंदबाजी के दबाव से भी ज्यादा मजबूत हो गया और मुझे बहुत कम चोटें लगीं। इसलिए उसे आराम देने के बजाय, गेंदबाजी में ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब मेरी कमर की मांसपेशी फट गई, तो मेरा वजन बहुत कम हो गया। मेरा वजन 77 किलोग्राम था, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यही करता रहा, तो मैं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं ट्रेन से गया और केविन शेवेल के साथ काम करने लगा, उन्होंने मुझे करियर लंबा करने में मदद की।"
बता दें कि भारत ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में 32 वर्षीय बुमराह को टेस्ट मैचों से दूर रखने की कोशिश नहीं की है, लेकिन उन्होंने आगामी आईसीसी टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए प्रारूपों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इंग्लैंड में हुई हालिया वनडे सीरीज 2023 विश्व कप के बाद बुमराह की पहली सीरीज थी और 2027 विश्व कप नजदीक होने के कारण उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से आराम दिया गया है।
भारत श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड में दो और टेस्ट मैच खेलेगा। जनवरी 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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