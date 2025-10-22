मैकग्रॉ ने बताया क्यों पर्थ वनडे में बुरी तरह फेल हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली

संक्षेप: विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से पर्थ में हुए पहले वनडे को लेकर जबरदस्त क्रेज था। स्टेडियम भी खचाखच भरा हुआ था लेकिन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हुए। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रॉ ने बताया है कि पर्थ में भारत के दोनों दिग्गज बल्लेबाज क्यों फेल हुए।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि करीब 8 महीने बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो रही थी। पर्थ में हुए पहले वनडे को लेकर जबरदस्त क्रेज था। स्टेडियम भी खचाखच भरा हुआ था लेकिन दोनों ही दिग्गज बुरी तरह फ्लॉप हुए। अब महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रॉ ने बताया है कि पर्थ में भारत के दोनों दिग्गज बल्लेबाज क्यों फेल हुए।

फास्ट बोलिंग कार्टेल यूट्यूब चैनल पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान तेज गेंदबाज ने कहा, 'दो महान खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर मैच के दौरान बहुत सारी बातें हुईं। उन्होंने इधर बहुत सारा क्रिकेट नहीं खेला है। मुझे लगता है कि उन्हें पिच पर और ज्यादा गति और उछाल देखने को मिली जो उन्हें भारत में नहीं मिलती है।'

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही पर्थ वनडे से पहले आईपीएल 2025 में आखिरी बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था। उसके बाद से ही दोनों क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने पर्थ में हुए पहले वनडे से पहले तीन प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया था लेकिन वह काफी नहीं था।

रोहित शर्मा को जोश हेजलवुड ने आउट किया और वह सिर्फ 8 रन बना पाए। दूसरी तरफ विराट कोहली तो खाता तक नहीं खोल पाए। वह कुल 8 गेंद खेले और मिचेल स्टार्क का शिकार बने।