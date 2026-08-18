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ग्लेन मैक्सवेल के घर गूंजी किलकारी, दूसरी बार बने पिता, क्या रखा बेटी का नाम?

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और उनकी पत्नी विनी रमन ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर बताया है कि उनके घर दूसरी बार किलकारी गूंजी है। इस विवाहित जोड़े ने बच्ची को जन्म हुआ दिया है, जिसका नाम माइया मैक्सवेल रखा गया है।

Glenn Maxwell
ग्लेन मैक्सवेल दूसरी बार बने पिता

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और उनकी पत्नी विनी रमन ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर बताया है कि उनके घर दूसरी बार किलकारी गूंजी है। इस विवाहित जोड़े ने बच्ची को जन्म हुआ दिया है, जिसका नाम माइया मैक्सवेल रखा गया है।

इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दी जानकारी

मैक्सवेल और रमन ने एक संयुक्त इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से यह खबर साझा की। इसमें अपनी बेटी का परिचय देते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- "हमारी सपनों की बेटी आ गई है, माइया मैक्सवेल।"

इस घोषणा के बाद साथी क्रिकेटरों, खेल फ्रेंचाइजी और प्रशंसकों से बधाई संदेश और शुभकामनाएं मिलीं। इसका तांता लगा हुआ है। माया इस दंपत्ति की दूसरी संतान हैं। उनका पहला बेटा लोगन मैवरिक मैक्सवेल 11 सितंबर, 2023 को पैदा हुआ था।

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2013 में हुई थी पहली मुलाकात, 2022 में शादी

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और रमन की पहली मुलाकात दिसंबर 2013 में हुई थी। वे पहले दोस्त बने और फिर उनका रिश्ता शुरू हुआ और 2017 में उन्होंने इसे आधिकारिक रूप दिया। इस जोड़े ने फरवरी 2020 में अपनी सगाई की घोषणा की। उन्होंने 27 मार्च, 2022 को मेलबर्न में शादी की। शादी सगाई के दो साल बाद इसलिए हुई क्योंकि कोविड के कारण व्यवस्था ठीक से बन नहीं पाई थी। इस दौरान कपल ने शादी के फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया था। इस कपल ने एक नहीं बल्कि दो बार शादी की। ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सवेल ईसाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं जबकि विनी रमन हिंदू परिवार से हैं। विनी भारतीय मूल की हैं। उनका भारत से गहरा जुड़ाव है। यही कारण है कि उन्होंने ईसाई धर्म के रिवाजों के अनुसार शादी करने के अलावा हिंदू धर्म के अनुसार भी शादी करने का फैसला किया। इसलिए एक पारंपरिक ईसाई शादी के साथ-साथ एक हिंदू रीति-रिवाजों से भी रस्म अदा की गई थी। इस समारोह में मैक्सवेल ने एक पारंपरिक सुनहरी शेरवानी पहनी थी। विनी रमन अक्सर भारतीय पारंपरिक लिबास में अपनी तस्वीरें साझा करती हैं जिसे भारतीय फैंस काफी पसंद करते हैं।

करियर के आखिरी पड़ाव पर माया का जन्म

माइया का जन्म मैक्सवेल के करियर के एक अलग दौर में हुआ है। इस विस्फोटक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने जून 2025 में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उनके 149 मैचों के करियर का अंत हो गया, जिसमें उन्होंने 3,990 रन बनाए और 77 विकेट लिए। वे 2015 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीमों का हिस्सा थे। मुंबई में अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी असाधारण नाबाद 201 रनों की पारी विश्व कप की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई। इस मुकाबले में चोट से जूझते हुए भी मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई थी।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Glenn Maxwell
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