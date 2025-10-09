Glenn Maxwell took a big risk to play in the T20 series against India may return in Australian team after Surgery भारत के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने लिया बड़ा रिस्क, हो सकती है टीम में वापसी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को उम्मीद है कि वह भारत के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मैचों तक पूरी फिटनेस हासिल कर लेंगे। मैक्सवेल ने अपनी दाहिनी कलाई की सर्जरी कराई है।

Bhasha मेलबर्नThu, 9 Oct 2025 12:24 PM
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की वापसी अगले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में हो सकती है। ग्लेन मैक्सवेल को उम्मीद है कि वह भारत के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मैचों तक फुल फिटनेस हासिल कर लेंगे। मैक्सवेल ने अपनी दाहिनी कलाई की सर्जरी कराई है। माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले नेट सत्र के दौरान टीम के साथी मिचेल ओवेन का शॉट कलाई पर लगने से ग्लेन मैक्सवेल इंजर्ड हो गए थे। उन्हें भारत के खिलाफ 29 और 31 अक्टूबर को होने वाले पहले दो टी20 मैचों के लिए टीम में नहीं चुना गया है।

मैक्सवेल ने मेलबर्न में एक कार्यक्रम के अवसर पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह सर्जरी कराने से मुझे भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज में खेलने की थोड़ी उम्मीद जगी है। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द फिटनेस हासिल करनी होगी।’’ मैक्सवेल ने जल्द से जल्द फिटनेस हासिल करने के लिए सर्जरी का विकल्प चुना, ताकि वह भारत के साथ होने वाली सीरीज के अंतिम तीन मैचों के लिए उपलब्ध रह सकें। ये मैच होबार्ट (दो नवंबर), गोल्ड कोस्ट (छह नवंबर) और ब्रिस्बेन (आठ नवंबर) में खेले जाएंगे।

उन्होंने आगे कहा, ‘‘मैंने सर्जरी इसलिए करवाई, क्योंकि मुझे दो विकल्प दिए गए थे या तो मैं भारत के खिलाफ सीरीज से हट जाऊं या उसमें खेलने के लिए अपनी उम्मीद कायम रखूं। मैंने सर्जरी का विकल्प चुना। इससे मेरी उस सीरीज में खेलने की उम्मीद बनी रहेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं बीबीएल के लिए पहले ही तैयार हो जाऊंगा और मुझे लगता है कि इससे मुझे शारीरिक तौर पर पूरी तरह से फिट रहने में मदद मिलेगी।’’

मैक्सवेल ने कहा कि बुधवार को उनकी कलाई से प्लास्टर हटा दिया गया था और अब वे कुछ समय तक उसे सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक की पट्टी पहनेंगे, लेकिन उन्हें कलाई को फिर से हिलाने-डुलाने की पूरी छूट दे दी गई है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने भविष्य के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह बहुत आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैक्सवेल ने कहा, ‘‘मैं इस समय सचमुच बीबीएल के पहले दौर के बारे में सोच रहा हूं।’’

मैक्सवेल ने कहा कि वह आगामी बिग बैश लीग (बीबीएल) को लेकर उत्साहित हैं, जहां वह मेलबर्न स्टार्स की कप्तानी करेंगे। उन्होंने पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन के साथ अनुबंध को टूर्नामेंट के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। अश्विन ने सिडनी थंडर के साथ अनुबंध किया है और वह बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने पूरा सत्र खेलने पर सहमति जताई है। मैक्सवेल ने कहा, ‘‘यह वाकई रोमांचक है। यह प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि जब भी आपको विश्व स्तरीय सुपरस्टार मिलते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा बोनस है। वह बेहद सफल खिलाड़ी रहे हैं। इससे हमारे युवा खिलाड़ियों को भी मदद मिलेगी।’’

