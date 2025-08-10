ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले को लगी जंग, अब घर पर 20 के स्ट्राइक रेट से बनाया सिर्फ एक रन

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खामोश चल रहा है। पिछली 6 पारियों को उठाकर देखें तो वे ओपनिंग के साथ-साथ नंबर 7 पर खेले हैं, लेकिन एक बार भी अर्धशतक नहीं जड़ पाए।

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खामोश चल रहा है। पिछले महीने वेस्टइंडीज के दौरे पर वे ओपनर के तौर पर नजर आए, लेकिन वहां भी एक पारी को छोड़ दें तो बाकी चार पारियों में फ्लॉप ही रहे। एक पारी में भी उनका स्कोर 47 था, जबकि दो महीने में 6 टी20 इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेल लिए हैं और एक बार भी अर्धशतक नहीं जड़ा है। पिछली 6 पारियों को उठाकर देखें तो वे ओपनिंग के साथ-साथ नंबर 7 पर खेले हैं, लेकिन एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए।

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों में ग्लेन मैक्सवेल ने पारी की शुरुआत करते हुए 5 मैचों में 90 रन बना सके। उनका औसत सिर्फ 18 का था, जबकि स्ट्राइक रेट अच्छा खासा था। इसके बाद जब प्रमुख ओपनर ऑस्ट्रेलिया के लौटे तो ग्लेन मैक्सवेल को फिर से फिनिशर की भूमिका निभानी पड़ी। मैक्सवेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में पहले मैच में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और बुरी तरह फेल हो गए। टीम को भी इसका खामियाजा इस मैच में भुगतना पड़ा, क्योंकि टॉप के बल्लेबाज भी जल्दी आउट हो गए थे।