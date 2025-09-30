Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Glenn Maxwell ruled out of New Zealand T20 Series Big blow for Australia he suffered a fractured forearm in Nets
प्रैक्टिस के दौरान ग्लेन मैक्सवेल की बांह में हुआ फ्रैक्चर, T20 सीरीज से होना पड़ा बाहर
ग्लेन मैक्सवेल को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले प्रैक्टिस के दौरान गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वे इस सीरीज से बाहर हो गए। उनकी बांह में फ्रैक्चर है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है।
Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 08:39 AM
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |