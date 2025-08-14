Glenn Maxwell one wicket away from becoming the first Australian to achieve 2500 runs and 50 wickets ग्लेन मैक्सवेल के पास बड़ा कारनामा करने का मौका, पहले ऑस्ट्रेलियाई बनने से एक विकेट दूर, Cricket Hindi News - Hindustan
Glenn Maxwell one wicket away from becoming the first Australian to achieve 2500 runs and 50 wickets

ग्लेन मैक्सवेल के पास बड़ा कारनामा करने का मौका, पहले ऑस्ट्रेलियाई बनने से एक विकेट दूर

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,500 रन और 50 विकेट पूरा करने वाला पहला ऑस्ट्रेलियाई बनने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 07:08 PM
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में जीत दर्ज की थी, जबकि अफ्रीका ने दूसरे मैच में दमदार वापसी करते हुए सीरीज को बराबर किया। शनिवार को तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के पास दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है।

ग्लेन मैक्सवेल को 2500 रन और 50 विकेट वाला पहला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर बनने के लिए एक विकेट की जरूरत है। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, मलेशिया के वीरनदीप सिंह और पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इनमें से शाकिब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 2500 रन और 100 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।

महिला क्रिकेट में कई दिग्गजों ने ये कारनामा करके दिखाया है। न्यूजीलैंड की सूजी डिवाइन और सूजी बेट्स, वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर और डिएंड्रा डॉटिन, इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट, यूएई की ईशा ओझा और श्रीलंका की चमारी अथापथु का नाम इस लिस्ट में शामिल है।

ग्लेन मैक्सवेल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। उन्होंने पहले टी20 मैच में रयान रिकल्टन का बाउंड्री लाइन पर बेहतरीन कैच लपका था। रयान ने 55 गेंद में 77 रन बनाए थे और अफ्रीका को जीत के करीब पहुंचा दिया था। हालांकि मैक्सवेल के इस दमदार प्रयास से ऑस्ट्रेलिया वापसी करने में सफल रहा और 17 रन से जीत हासिल की। उन्होंने चार ओवर में 29 रन दिए और एक विकेट हासिल किया था।

ग्लेन मैक्सवेल अगले साल भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए पावरप्ले के ओवरों में अधिक प्रभाव छोड़ने के लिए अपने स्पिन गेंदबाजी कौशल को निखार रहे हैं। मैक्सवेल ने अपनी गेंदबाजी क्षमता के बावजूद 2022 के टी20 विश्व कप और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही घरेलू श्रृंखला के बीच सबसे छोटे प्रारूप में पावर प्ले में कुल मिलाकर पांच ओवर फेंके हैं। लेकिन इस 36 वर्षीय खिलाड़ी का मानना है कि वह टी-20 विश्व कप के दौरान पावरप्ले ओवरों में उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि नई गेंद उपमहाद्वीप के विकेटों पर बेहतर पकड़ बनाती है