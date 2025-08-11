Glenn Maxwell amazing Ryan Rickelton catch stole the show again he was seen hanging in the air across the boundary VIDEO ग्लेन मैक्सवेल के हैरतअंगेज कैच ने फिर लूटी महफिल, बाउंड्री के पार हवा में लटके दिखाई दिए; VIDEO, Cricket Hindi News - Hindustan
ग्लेन मैक्सवेल के हैरतअंगेज कैच ने फिर लूटी महफिल, बाउंड्री के पार हवा में लटके दिखाई दिए; VIDEO

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 08:30 AM
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20I रविवार, यानी 10 अगस्त को खेला गया था। इस मैच में मेजबानों ने 17 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में आकर्षण का केंद्र टिम डेविड रहे जिन्होंने धुआंधार पारी खेल ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल के हैदरअंगेज कैच ने भी ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम रोल निभाया। कंगारुओं ने पहले बैटिंग करते हुए टिम डेविड के तूफानी अर्धशतक के दम पर साउथ अफ्रीका के सामने 179 रनों का टारगेट रखा था, जिसके जवाब में मेहमान टीम 161 रन ही बना सकी।

ग्लेन मैक्सवेल का यह कैच साउथ अफ्रीका की पारी के आखिरी ओवर में आया जब रयान रिकेल्टन 71 के स्कोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर रयान रिकेल्टन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारना चाहा, मगर वहां मुस्तैद खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने ऐसा नहीं होने दिया।

बाउंड्री के पार जा रही गेंद को मैक्सवेल ने हवा में छलांग लगाकर पहले पकड़ा और फिर उसे साथ-साथ बाउंड्री के अंदर धकेला। मैक्सवेल इसके बाद बाउंड्री के बाहर लैंड हुए और फिर गेंद को वापस अंदर आकर पकड़ा। पढ़ने और सुनने में यह कैच थोड़ा आसान लग रहा होगा, मगर आपको वीडियो देखकर समझ आएगा कि यह कैच कितना कठिन था। देखें वीडियो-

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मिचेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 19 गेंदों पर 30 के स्कोर पर कंगारुओं ने टॉप-3 बल्लेबाजों को खो दिया था जिसमें मार्श, ट्रैविस हेड और जोश इंग्लिस शामिल थे। इसके बाद कैमरून ग्रीन और टिम डेविड ने पारी को संभाला। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर लड़खड़ा और 75 के स्कोर पर उनकी आधी टीम पवेलियन में थी, तब टिम डेविड ने 52 गेंदों पर 83 रनों की धुआंधार पारी खेल टीम को 178 के विनिंग स्कोर तक पहुंचाया। 19 साल के क्वेना मफाका ने इस दौरान 4 विकेट चटकाए।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन ही बना सकी। सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने 71 रनों की पारी जरूर खेली, मगर अन्य बल्लेबाजों से मदद ना मिलने के कारण वह टीम को जीत नहीं दिला सके।