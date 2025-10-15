ग्लेन मैक्सवेल की ऑल टाइम ODI XI में सचिन-बुमराह समेत 6 भारतीय, इंग्लैंड की कर दी घनघोर बेइज्जती

संक्षेप: ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड और भारत के खिलाड़ियों को मिलाकर ऑल टाइम ODI XI चुनी है। इस टीम में उन्होंने 6 भारतीयों को जगह दी, मगर एक भी इंग्लैंड के प्लेयर को ना चुनकर उन्होंने घनघोर बेइज्जती की है।

ऑस्ट्रेलिया के स्टार हरफनमौला ग्लेन मैक्सवेल को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारतीय खिलाड़ियों को मिलाकर एक ऑलटाइम ODI XI चुनने को कहा गया। इस टीम में मैक्सवेल ने भारत के सबसे अधिक 6 खिलाड़ियों को चुना, जिसमें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी है। वहीं 5 प्लेयर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से चुने। इस दौरान मैक्सवेल ने एक भी खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम का ना चुनकर इंग्लिश टीम की घनघोर बेइज्जती की है। सलामी जोड़ी के लिए मैक्सवेल ने भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को चुना। उनके इस फैसले ने डेविड वॉर्नर, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट जैसे कई ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों को बाहर कर दिया। तीसरे नंबर पर, उन्होंने विराट कोहली को चुना और उन्हें अपनी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज बताया।

मैक्सवेल की टीम में रिकी पोंटिंग चौथे तो माइकल बेवन पांचवें नंबर पर हैं। इस नंबर पर उन्होंने इंग्लैंड के इयोन मोर्गन और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया।

ऑलराउंडर की भूमिका के लिए मैक्सवेल ने शेन वॉटसन को चुना। इसका मतलब है कि युवराज सिंह, एंड्रयू साइमंड्स और कपिल देव जैसे दिग्गज हरफनमौला इस टीम में जगह नहीं बना पाए।

वहीं मैक्सवेल ने अपने विकेट कीपर के रूप में एमएस धोनी को चुना। इंग्लैंड से जोस बटलर और ऑस्ट्रेलिया से एडम गिलक्रिस्ट जैसे विकेट कीपर इस लिस्ट में पिछड़ गए।

मैक्सवेल ने अपने गेंदबाजी आक्रमण को दिग्गजों के इर्द-गिर्द गढ़ा। तेज गेंदबाजी तिकड़ी में ब्रेट ली, ग्लेन मैक्ग्रा और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर, मैक्सवेल ने स्पिन विभाग में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वार्न की बजाय अनिल कुंबले को चुना।