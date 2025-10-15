Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Glenn Maxwell all time ODI XI includes six Indians a huge insult to England

ग्लेन मैक्सवेल की ऑल टाइम ODI XI में सचिन-बुमराह समेत 6 भारतीय, इंग्लैंड की कर दी घनघोर बेइज्जती

संक्षेप: ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड और भारत के खिलाड़ियों को मिलाकर ऑल टाइम ODI XI चुनी है। इस टीम में उन्होंने 6 भारतीयों को जगह दी, मगर एक भी इंग्लैंड के प्लेयर को ना चुनकर उन्होंने घनघोर बेइज्जती की है।

Wed, 15 Oct 2025 07:38 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
ग्लेन मैक्सवेल की ऑल टाइम ODI XI में सचिन-बुमराह समेत 6 भारतीय, इंग्लैंड की कर दी घनघोर बेइज्जती

ऑस्ट्रेलिया के स्टार हरफनमौला ग्लेन मैक्सवेल को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारतीय खिलाड़ियों को मिलाकर एक ऑलटाइम ODI XI चुनने को कहा गया। इस टीम में मैक्सवेल ने भारत के सबसे अधिक 6 खिलाड़ियों को चुना, जिसमें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी है। वहीं 5 प्लेयर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से चुने। इस दौरान मैक्सवेल ने एक भी खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम का ना चुनकर इंग्लिश टीम की घनघोर बेइज्जती की है। सलामी जोड़ी के लिए मैक्सवेल ने भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को चुना। उनके इस फैसले ने डेविड वॉर्नर, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट जैसे कई ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों को बाहर कर दिया। तीसरे नंबर पर, उन्होंने विराट कोहली को चुना और उन्हें अपनी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज बताया।

ये भी पढ़ें:टेस्ट में 2023 से सबसे घटिया औसत से रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज; बाबर नंबर-1

मैक्सवेल की टीम में रिकी पोंटिंग चौथे तो माइकल बेवन पांचवें नंबर पर हैं। इस नंबर पर उन्होंने इंग्लैंड के इयोन मोर्गन और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया।

ऑलराउंडर की भूमिका के लिए मैक्सवेल ने शेन वॉटसन को चुना। इसका मतलब है कि युवराज सिंह, एंड्रयू साइमंड्स और कपिल देव जैसे दिग्गज हरफनमौला इस टीम में जगह नहीं बना पाए।

ये भी पढ़ें:SL-NZ मैच रद्द होने से भारत को कैसा फायदा? रोमांचक हुई सेमीफाइनल की रेस

वहीं मैक्सवेल ने अपने विकेट कीपर के रूप में एमएस धोनी को चुना। इंग्लैंड से जोस बटलर और ऑस्ट्रेलिया से एडम गिलक्रिस्ट जैसे विकेट कीपर इस लिस्ट में पिछड़ गए।

मैक्सवेल ने अपने गेंदबाजी आक्रमण को दिग्गजों के इर्द-गिर्द गढ़ा। तेज गेंदबाजी तिकड़ी में ब्रेट ली, ग्लेन मैक्ग्रा और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर, मैक्सवेल ने स्पिन विभाग में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वार्न की बजाय अनिल कुंबले को चुना।

ग्लेन मैक्सवेल की ऑल टाइम ODI XI- सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, शेन वॉटसन, एमएस धोनी, ब्रेट ली, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह और ग्लेन मैक्ग्रा

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Glenn Maxwell Sachin Tendulkar Ms Dhoni अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |