Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Gill was dropped without his fault it is like choosing Srikkanth over Gavaskar says Former coach
गिल बाहर हुए लेकिन उनकी गलती नहीं, ये गावस्कर की जगह श्रीकांत को चुनने जैसा: पूर्व कोच

गिल बाहर हुए लेकिन उनकी गलती नहीं, ये गावस्कर की जगह श्रीकांत को चुनने जैसा: पूर्व कोच

संक्षेप:

शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की टीम में शामिल नहीं किए जाने पर फैंस के साथ-साथ एक्सपर्ट्स की राय भी बंटी हुई है। कुछ इस पर निराशा जता रहे तो कुछ इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच डब्लू वी रमन का कहना है कि गिल बाहर हुए हैं लेकिन इसमें बल्लेबाज की कोई गलती नहीं है।

Dec 24, 2025 11:00 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत के टेस्ट और ओडीआई कप्तान शुभमन गिल को टी20 टीम से हटाए जाने के मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। गिल को एशिया कप के लिए टी20 टीम में लाया गया था और सीधे उपकप्तान बनाया गया था। इसे उन्हें ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने के बीसीसीआई के प्लान के तौर पर देखा गया। लेकिन गिल फेल हुए और उसके साथ ही फेल हो गया बीसीसीआई का वन कैप्टन फॉर ऑल फॉर्मेट प्लान भी। वह 15 मैच में सिर्फ 291 रन ही बना सके और एक अदद हाफ सेंचुरी तक के लिए तरसते रहे। नतीजा ये रहा कि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के साथ-साथ टी20 वर्ल्ड कप की टीम से भी उनका पत्ता कट गया। हालांकि भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच डब्लू वी रमन इसमें गिल की कोई गलती नहीं देखते।

रमन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि गिल को उनकी गलती के लिए ड्रॉप नहीं किया गया है। फैसला फॉर्मेट की जरूरत के हिसाब से लिया गया है।

रमन ने कहा, ‘गिल को इसलिए ड्रॉप नहीं किया गया है कि उनमें कोई बड़ा दोष है। बात सिर्फ ये है कि उनके आस-पास के बाकी खिलाड़ी उनके ज्यादा विस्फोटक हैं। ये एक ऐसी क्वॉलिटी है जो आधुनिक टी20 क्रिकेट के लिए अनिवार्य है। एक काल्पनिक स्थिति में कहें तो ये सुनील गावस्कर के ऊपर के श्रीकांत को टी20 फॉर्मेट के लिए तवज्जो देने जैसा है। फॉर्मेट के लिए कौन बेहतर बल्लेबाज है, सारा मामला इसका है। इसीलिए मैं तो हैरान हो रहा था कि उसे टी20 का उपकप्तान बनाना क्यों जरूरी था जब आपके पास कई दूसरे फिट खिलाड़ी हैं।’

शुभमन गिल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेले थे। इस बार जिस तरह उन्हें एशिया कप के लिए उपकप्तान बनाया गया था उससे उन्हें भी लगा होगा कि इस बार तो टी20 वर्ल्ड कप खेलना तय है। लेकिन गिल इस बार भी अनलकी रहे और स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। निश्चित तौर पर गिल से खिलाड़ी के लिए ये बहुत ही निराशाजनक होगा लेकिन रमन का कहना है कि एक खिलाड़ी के जीवन में इमोशन की कोई जगह नहीं होती।

उन्होंने कहा, 'अगर मैं कोच होता तो मैं उससे कहता कि एक खिलाड़ी की जिंदगी में इमोशन की जगह नहीं होती। ये जो फैसला है वो टीम कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और गिल को इसे लेकर कुछ और नहीं सोचना चाहिए कि वह छोटे खिलाड़ी बन गए हैं।'

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
