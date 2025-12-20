Cricket Logo
'घर पर किसी को बोलो नजर उतार दे', WC टीम से बाहर हुए शुभमन गिल को सुनील गावस्कर की सलाह

'घर पर किसी को बोलो नजर उतार दे', WC टीम से बाहर हुए शुभमन गिल को सुनील गावस्कर की सलाह

संक्षेप:

दिग्गज सुनील गावस्कर टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुनी गई टीम में शुभमन गिल के होने से निराश हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि गिल आने वाले समय में बेहतर करेंगे। उन्होंने सलाद दी है कि गिल को घर पर नजर उतरवा लेनी चाहिए।

Dec 20, 2025 07:42 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
अगले साल भारत-श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया। खिलाड़ियों के नाम सामने आने के बाद भारत के दो फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल का स्क्व़ॉड में नाम ना देखकर सभी हैरान रह गए। गिल तीनों प्रारूपों में नियमित टीम के सदस्य बने हुए थे। लेकिन टी20 विश्व कप से ठीक पहले उन्हें टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि उनकी फॉर्म भी कुछ खास नहीं थी। गिल के बाहर होने पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने घर पर जाकर नजर उतरवाने की सलाह दी है।

भारतीय टी20 टीम के हाल ही में उपकप्तान नियुक्त किए गए गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने इस सीरीज में चार, शून्य और 28 रन बनाए, जबकि चोट के कारण पांचवां मैच नहीं खेल पाए।

गावस्कर ने जियोस्टार के शो पर कहा, ''यह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, यह एक सरप्राइज है। क्योंकि वह एक क्लास खिलाड़ी हैं। एक बेहतरीन बल्लेबाज, जिसका पिछला सीजन बल्ले के साथ शानदार रहा है। हां, मैं जानता हूं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन कुछ मैचों में उन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन आप जानते हैं कि अंत में क्लास (प्रतिभा) ही काम आती है। फॉर्म तो हमेशा कुछ समय के लिए आती-जाती रहती है।"

उन्होंने आगे कहा, ''शुभमन के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन पिछला कुछ समय उनके लिए बहुत कठिन रहा है। वह अच्छी शुरुआत कर रहे हैं लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। जब हम (फ्लाइट) बाहर जा रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि शुभमन इसे सही भावना से लेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि उन्हें जो चोटें लगी हैं, वे थोड़ी अजीब रही हैं, पहले वह गर्दन की चोट और फिर निश्चित रूप से घुटने की चोट। मैंने उनसे कहा, 'घर पर किसी को बोलो नजर उतार दे'। क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं। हम मानते हैं कि कभी-कभी नजर लग जाती है।"

अगरकर ने टीम की घोषणा के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ हमें पता है कि वह कितने शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय शायद उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकल पा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ वह बदकिस्मती से पिछले विश्व कप से भी बाहर रह गए थे क्योंकि हमने अलग संयोजन के साथ खेलने का फैसला किया था। टीम चयन में संयोजन का ध्यान रखना होता है। जब आप 15 खिलाड़ियों की टीम चुनते हैं तो किसी न किसी को बाहर रहना पड़ता है और इस बार दुर्भाग्य से गिल को बाहर होना पड़ा।’’

