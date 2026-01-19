GGTW vs RCBW WPL 2026 live update: लगातार 5वीं जीत के लिए आज गुजरात जायंट्स से भिड़ेगें RCB के ‘धुरंधर’

19 Jan 2026, 05:22:15 PM IST
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 12वें मुकाबले के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम, कोटंबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) और गुजरात जायंट्स (GGTW) के बीच एक रोमांचक भिड़ंत होने वाली है। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली RCB इस समय शानदार फॉर्म में है और लगातार चार जीत के साथ अंक तालिका में अपना दबदबा बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर, एशले गार्डनर की अगुवाई वाली गुजरात जायंट्स शुरुआती जीत के बाद पटरी से उतर गई है और पिछले दो मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वडोदरा में इस सीजन का यह पहला मैच है और यहां का इतिहास बताता है कि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को अक्सर फायदा मिलता है।
GGTW vs RCBW WPL 2026 live update: गुजरात जायंट्स वुमेन (GGTW) स्क्वॉड
एशले गार्डनर (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, कनिका आहूजा, जॉर्जिया वेयरहम, काश्वी गौतम, भारती फुलमाली, तनुजा कंवर, शिवानी सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर, आयुषी सोनी, डैनी व्याट-हॉज, किम गार्थ, अनुष्का शर्मा, तितास साधु और हैप्पी कुमारी।
GGTW vs RCBW WPL 2026 live update: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन (RCBW) स्क्वॉड
स्मृति मंधाना (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, प्रेमा रावत, श्रेयंका पाटिल, सायली सतघरे, लॉरेन बेल, दयालन हेमलता, अरुंधति रेड्डी, लिन्से स्मिथ, पूजा वस्त्राकर और प्रत्युषा कुमार।