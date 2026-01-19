GGTW vs RCBW WPL 2026 live update: लगातार 5वीं जीत के लिए आज गुजरात जायंट्स से भिड़ेगें RCB के ‘धुरंधर’

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 12वें मुकाबले के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम, कोटंबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) और गुजरात जायंट्स (GGTW) के बीच एक रोमांचक भिड़ंत होने वाली है। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली RCB इस समय शानदार फॉर्म में है और लगातार चार जीत के साथ अंक तालिका में अपना दबदबा बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर, एशले गार्डनर की अगुवाई वाली गुजरात जायंट्स शुरुआती जीत के बाद पटरी से उतर गई है और पिछले दो मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वडोदरा में इस सीजन का यह पहला मैच है और यहां का इतिहास बताता है कि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को अक्सर फायदा मिलता है।