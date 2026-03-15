जल्दी शादी कर ले तू भी, विश्व कप जीतने के बाद संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा को दी सलाह, जानिए और क्या कहा?
टी-20 विश्व कप जीतने के बाद टूर्नामेंट के हीरो रहे संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा को शादी कर लेने की सलाह दी है। उन्होंने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ भी की है और उन्हें टीम का सुपरस्टार बताया है।
टी-20 विश्व कप जीतने के बाद टूर्नामेंट के हीरो रहे संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा को शादी कर लेने की सलाह दी है। उन्होंने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ भी की है और उन्हें टीम का सुपरस्टार बताया है। संजू ने उनके फैनबेस और महिला फैंस की ज्यादा फॉलोइंग के कारण मजाकिया अंदाज में शादी कर लेने की सलाह दी है।
संजू और अभिषेक ने साझा किए अपने विचार
विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी जोड़ी शनिवार को इंडिया टुडे कॉनक्लेव में थी, जहां दोनों ने ड्रेसिंग रूम की कई बातों का खुलासा किया है और अपने विचार साझा किए हैं। अभिषेक शर्मा ने जहां विश्व कप जीतने की अपनी फीलिंग को बयां करते हुए कहा कि ये तो अभी शुरुआत है और मेरा लक्ष्य हमेशा से देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक विश्व कप की बात नहीं है, बल्कि मैं और बहुत सारी ट्रॉफी अपने देश के लिए जीतना चाहता हूं। वहीं, संजू सैमसन ने इस विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन को किसी सपने के सच होने जैसा बताया है और वह इस फेज को पूरी तरह से कुछ और दिनों तक इंजॉय करना चाहते हैं।
संजू ने दी अभिषेक को शादी करने की सलाह
इस दौरान इंडिया टुडे कॉनक्लेव में संजू से पूछा गया कि जब भी आप मॉल या कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो क्या अभिषेक शर्मा ही इकलौते वो शख्स हैं जो महिला फैंस से घिरे रहते हैं? इसके जवाब में संजू सैसमन ने उन्हें टीम का सुपरस्टार बताते हुए शादी करने की सलाह तक दे डाली। संजू ने कहा, "बिल्कुल, वह टीम के सुपरस्टार हैं। जब भी हम बस से कहीं जा रहे होते हैं और बस खड़ी रहती है तो एक ही नाम सुनाई देता है वह नाम अभिषेक का होता है।" उन्होंने अपनी टोन को पतला करते हुए लड़कियों की आवाज में अभिषेक- अभिषेक की मिमिक्री भी की। संजू ने महिला फैंस द्वारा अभिषेक-अभिषेक का नाम पुकारे जाने पर टीम के दूसरे लड़कों की ईर्ष्या भावना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "सबको थोड़ी ईर्ष्या भी होती है कि क्या यही दिखते हैं क्या इनको।" फिर उन्होंने अभिषेक की तारीफ में कहा कि "यह एक स्टार हैं और इन्हें हर कोई चाहता है, प्यार करता है। मैं इनके लिए बहुत खुश हूं।" फिर उन्होंने धीमे स्वर में और मजाकिया अंदाज में अभिषेक शर्मा की ओर देखते हुए सलाद दी कि "जल्दी शादी कर ले तू भी।" इस दौरान मंच के नीचे अभिषेक शर्मा के माता-पिता भी मौजूद थे और वे संजू और पत्रकारों के बीच अभिषेक शर्मा के इस किस्से की चर्चा से काफी खुश नजर आ रहे थे।
2027 को लेकर क्या हैं संजू और अभिषेक के प्लान?
बता दें कि इस इवेंट में संजू और अभिषेक से 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलने के बारे में भी पूछा गया, जिसके जवाब में अभिषेक शर्मा ने कहा कि मैं सिर्फ प्रक्रिया में भरोसा करता हूं, खेलना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। वहीं, संजू ने कहा है कि जहां खिलाओ मैं खेलने को तैयार हूं। फिलहाल, मुझे इस मोमेंट को इजॉय करना है और मैं इन पलों को ठीक से जीना चाहता हूं। दोनों ने अपने मेहनत करने और प्रक्रिया पर भरोसा करने की बात कही।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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