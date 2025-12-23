एक ओवर में 5 विकेट लेकर इस गेंदबाज ने T20I क्रिकेट में मचाया तहलका, पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप: इंडोनेशिया के गेंदबाज गेडे प्रियांदना ने T20I क्रिकेट में उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने 1 ओवर में ही 5 विकेट चटका डाले। T20I क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, जब गेंदबाजों ने एक ओवर में 3-4 विकेट लिए हो, मगर 5 विकेट लेने वाला कारनामा पहली बार गेडे प्रियांदना ने ही करके दिखाया।

इंडोनेशिया के गेंदबाज गेडे प्रियांदना ने T20I क्रिकेट में उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने 1 ओवर में ही 5 विकेट चटका डाले। T20I क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, जब गेंदबाजों ने एक ओवर में 3-4 विकेट लिए हो, मगर 5 विकेट लेने वाला कारनामा पहली बार गेडे प्रियांदना ने ही करके दिखाया। वह T20I क्रिकेट के इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने एक ओवर में 5 विकेट चटकाए हैं। गेडे प्रियांदना ने यह कारनामा कंबोडिया के खिलाफ पहले टी20 मैच के दौरान किया। हैरानी की बात यह है कि गेडे प्रियांदना ने यह 5 विकेट अपने पहले ही ओवर में लेकर मैच को खत्म कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडोनेशिया और कंबोडिया के बीच 8 मैच की टी20 सीरीज जाती है। सीरीज के पहले ही मुकाबले में इंडोनेशिया के गेंदबाज गेडे प्रियांदना ने यह कमाल कर दिखाया।

168 रनों का पीछा कर रही कंबोडिया की टीम का स्कोर एक समय पर 15 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 106 रन था। उन्हें जीत के लिए आखिरी 5 ओवर में 62 रनों की दरकार थी।

ऐसे में इंडोनेशिया के कप्तान डैनिलसन हावो ने गेंद गेडे प्रियांदना को थमाई और इस गेंदबाज ने इतिहास रच दिया।

गेडे प्रियांदना ने अपनी पहली तीन गेंदों पर लगातार तीन विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की। इसके बाद उन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर 2 और विकेट चटकाए। इस ओवर में उन्होंने एकमात्र रन वाइड के रूप में दिया और इंडोनेशिया की टीम 60 रनों से मैच जीतने में कामयाब रही।

प्रियांदना के इस कारनामे से पहले, पुरुषों के डोमेस्टिक T20 क्रिकेट में एक ओवर में पांच विकेट सिर्फ दो बार लिए गए थे। अल-अमीन हुसैन ने 2013-14 में विक्ट्री डे T20 कप में UCB-BCB XI के लिए यह कारनामा किया था, जबकि अभिमन्यु मिथुन ने 2019-20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सेमीफाइनल में कर्नाटक के लिए ऐसा किया था।