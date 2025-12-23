Cricket Logo
एक ओवर में 5 विकेट लेकर इस गेंदबाज ने T20I क्रिकेट में मचाया तहलका, पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप:

इंडोनेशिया के गेंदबाज गेडे प्रियांदना ने T20I क्रिकेट में उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने 1 ओवर में ही 5 विकेट चटका डाले। T20I क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, जब गेंदबाजों ने एक ओवर में 3-4 विकेट लिए हो, मगर 5 विकेट लेने वाला कारनामा पहली बार गेडे प्रियांदना ने ही करके दिखाया।

Dec 23, 2025 03:58 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडोनेशिया के गेंदबाज गेडे प्रियांदना ने T20I क्रिकेट में उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने 1 ओवर में ही 5 विकेट चटका डाले। T20I क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, जब गेंदबाजों ने एक ओवर में 3-4 विकेट लिए हो, मगर 5 विकेट लेने वाला कारनामा पहली बार गेडे प्रियांदना ने ही करके दिखाया। वह T20I क्रिकेट के इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने एक ओवर में 5 विकेट चटकाए हैं। गेडे प्रियांदना ने यह कारनामा कंबोडिया के खिलाफ पहले टी20 मैच के दौरान किया। हैरानी की बात यह है कि गेडे प्रियांदना ने यह 5 विकेट अपने पहले ही ओवर में लेकर मैच को खत्म कर दिया।

इंडोनेशिया और कंबोडिया के बीच 8 मैच की टी20 सीरीज जाती है। सीरीज के पहले ही मुकाबले में इंडोनेशिया के गेंदबाज गेडे प्रियांदना ने यह कमाल कर दिखाया।

168 रनों का पीछा कर रही कंबोडिया की टीम का स्कोर एक समय पर 15 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 106 रन था। उन्हें जीत के लिए आखिरी 5 ओवर में 62 रनों की दरकार थी।

ऐसे में इंडोनेशिया के कप्तान डैनिलसन हावो ने गेंद गेडे प्रियांदना को थमाई और इस गेंदबाज ने इतिहास रच दिया।

गेडे प्रियांदना ने अपनी पहली तीन गेंदों पर लगातार तीन विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की। इसके बाद उन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर 2 और विकेट चटकाए। इस ओवर में उन्होंने एकमात्र रन वाइड के रूप में दिया और इंडोनेशिया की टीम 60 रनों से मैच जीतने में कामयाब रही।

प्रियांदना के इस कारनामे से पहले, पुरुषों के डोमेस्टिक T20 क्रिकेट में एक ओवर में पांच विकेट सिर्फ दो बार लिए गए थे। अल-अमीन हुसैन ने 2013-14 में विक्ट्री डे T20 कप में UCB-BCB XI के लिए यह कारनामा किया था, जबकि अभिमन्यु मिथुन ने 2019-20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सेमीफाइनल में कर्नाटक के लिए ऐसा किया था।

हालांकि, यह इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में किसी गेंदबाज द्वारा एक ओवर में पांच विकेट लेने का पहला मामला है। इससे पहले, एक ओवर में चार विकेट लेने के 14 मौके आए थे, जिनमें सबसे यादगार 2019 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ लसिथ मलिंगा के चार गेंदों पर चार विकेट थे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
