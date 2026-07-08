जिम्बाब्वे दौरे और एशियाई खेलों में भारत के साथ नहीं जाएंगे गौतम गंभीर, VVS लक्ष्मण को मिली जिम्मेदारी
बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण, बल्लेबाजी कोच रिषिकेश कानिटकर और गेंदबाजी कोच सुनील जोशी आगामी जिम्बाब्वे दौरे और जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ में होंगे।
बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण, बल्लेबाजी कोच रिषिकेश कानिटकर और गेंदबाजी कोच सुनील जोशी आगामी जिम्बाब्वे दौरे और जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ में होंगे ।
इंग्लैंड दौरे के बाद सीनियर टीम के सहयोगी स्टाफ को ब्रेक देने के लिये यह फैसला किया गया है। भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर 23, 25 और 27 जुलाई को हरारे में तीन टी20 मैच खेलेगी । यह दौरा इंग्लैंड में 19 जुलाई को सीमित ओवरों की श्रृंखला समाप्त होने के चार दिन बाद ही शुरू होगा। एशियाई खेलों के दौरान लक्ष्मण और सहयोगी स्टाफ भारतीय टीम के साथ होगा । इसी दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को सीमित ओवरों की घरेलू श्रृंखला खेलनी है जिसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर वनडे टीम के साथ होंगे । लक्ष्मण इससे पहले भी 2024 में जिम्बाब्वे में कोचिंग स्टाफ की कमान संभाल चुके हैं जब शुभमन गिल कप्तान थे । वह हांगझोउ एशियाई खेलों में भी भारत के मुख्य कोच थे जब राहुल द्रविड़ सीनियर टीम के साथ वनडे विश्व कप में थे।
भारत के व्यस्त शेड्यूल के कारण यह फैसले लिए गए हैं। टीम इंडिया फिलहाल, इंग्लैंड दौरे पर है, जहां पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेल रही है। इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। 19 जुलाई को भारत का इंग्लैंड दौरा समाप्त होगा। इस दौरे के समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद भारतीय टी-20 टीम को जिम्बाब्वे के लिए रवाना होना है, ऐसे में मुख्य कोच गौतम गंभीर और उनके सहयोगी स्टाफ को आराम दिया गया है। भारत की जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। ठीक इसी तरह जापान में एशियंन गेम्स 2026 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे, जिसके लिए भी भारतीय टीम की घोषणा पहले ही कर दी गई है। एशियन गेम्स के समय ही भारत अपने घर पर वेस्टइंडीज के साथ वनडे सीरीज खेलेगा जिसके साथ गौतम गंभीर होंगे। इसी वजह से एशियन गेम्स में वीवीएस लक्ष्मण और उनके सहयोगी रहेंगे।
एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का पूरा स्क्वॉड
एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम: श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी।
जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।