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गौतम गंभीर vs वीवीएस लक्ष्मण: पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा- दोनों के साथ ऐसा करना बुरा है

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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गौतम गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण की तुलना पर दीप दासगुप्ता ने बड़ी बात कही है। गंभीर की गैर मौजूदगी में लक्ष्मण ने जिम्बाब्वे दौरे पर भारत के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी।

Deep Dasgupta on Gautam Gambhir vs VVS Laxman
गौतम गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण (फाइल फोटो)

भारत ने हाल ही में जिम्बाब्वे का तीन टी20 मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ किया। गौतम गंभीर की गैर मौजूदगी में जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण ने भारत के हेड कोच की जिम्मेदरी संभाली। टीम इंडिया के नियमित हेड कोच गंभीर यूके दूर के बाद ब्रेक पर थे। भारत का आयरलैंड और इंग्लैंड में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। भारत ने आयलैंड के हाथों दो टी20 गंवाए। वहीं, इंग्लैंड ने लगाचार चार टी20 हारने ने के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से शिकस्त झेली। जिम्बाब्वे सीरीज के बाद गंभीर और लक्ष्मण की जमकर तुलना की जा रही है। यह अटकलें भी लगने लगी किं लक्ष्मण आने वाले समय गंभीर को रिप्लेस कर सकते हैं। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर दीप दासगुप्ता ने अहम बात कही है। उनका मानना है कि दोनों की तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं हैं। लक्ष्मण बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के प्रमुख हैं।

'दोनों के साथ ऐसा करना बुरा है'

दीप दासगुप्ता ने बुधवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मुझे बुरा लगा रहा है कि दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा जबकि सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर टीम इंडिया की बात करें तो यह तीन स्तंभ पर आधारित है। एक टीम का सपोर्ट स्टाफ है, दूसरा सिलेक्टर्स हो गए और तीसरा पिलर सीओई है। वो तालमेल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गौतम गंभीर हर वक्त 25-30 प्लेयर्स के साथ तो रहेंगे नहीं। वह सिर्फ 15 प्लेयर्स के साथ रहेंगे। बाकी प्लेयर का क्या होगा। ऐसे में सिलेक्टर्स की भूमिका होती है। प्लेयर्स को कैसे डेवलप करेंगे, गौतम को क्या पसंद है और क्या चाहिए, वो सीओई देखता है। सीओई का काम बहुत अहम है। तीनों पिलर्स में से एक भी अलग हो जाता है तो चीजें अस्त-व्यस्त हो जाती है। ऐसे में जब गौतम बनाम वीवीएस या कोई और किया जाएगा तो समस्या होगी। अगर हमसे ज्यादा उनके दिमाग में बनाम आ गया तो मसला होगा।।''

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'वीवीएस को ऐसा माहौल पसंद'

उन्होंने आगे कहा, ''सबको कोचिंग स्टाइल अलग होता है। मैंने वीवीएस के साथ काम किया है। मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। वीवीएस माहौल को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं। चाहे स्कोर 50/5 हो या 500/5, अगर म्यूजिक चल रहा है तो वह चलता ही रहेगा। उनको वो माहौल पसंद है। ड्रेसिंग रूम का माहौल देखकर पता नहीं लगना चाहिए कि मैच सिचुएशन क्या है। उनकी सोच यही है कि मैच की स्थिति से माहौल तय नहीं होना चाहिए। यह वीवीएस का कोचिंग स्टाइल है। मुझे गौतम का कोचिंग स्टाइल नहीं पता। हालांकि, मैं यही मानना ​​चाहूंगा कि सेम ही होगा। मुझे यकीन है कि गौतम और वीवीएस के बीच इस बात पर रेगुलर बातचीत होती रहती होगी कि चुने गए 15 खिलाड़ियों और टीम से बाहर के खिलाड़ियों से क्या उम्मीदें हैं।'' भारत को जिम्बाब्वे सीरीज के बाद अब टेस्ट फॉर्मेट में उतरना है। भारत को श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआती 15 अगस्त से होगी।''

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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