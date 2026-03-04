होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नॉकआउट मुकाबले से पहले गौतम गंभीर का खिलाड़ियों को मैसेज, कहा- प्रेशर से भागो मत; सामना करो

Mar 04, 2026 08:56 pm ISTHimanshu Singh वार्ता
share Share
Follow Us on

गौतम गंभीर ने टी20 विश्व कप में भारत के नॉकआउट मुकाबले से पहले कहा है कि घर पर नॉकआउट खेलने का ज्यादा वजन होता है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि टीम को इसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए।

नॉकआउट मुकाबले से पहले गौतम गंभीर का खिलाड़ियों को मैसेज, कहा- प्रेशर से भागो मत; सामना करो

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अपने प्लेयर्स से नॉकआउट के प्रेशर को अपनाने की अपील की है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन टीम गुरुवार को मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में दो बार की विनर इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है। भारत की 2007 और 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य गंभीर ने माना कि घर पर नॉकआउट खेलने का ज्यादा वजन होता है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि टीम को इसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए।

बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में बोलते हुए गंभीर ने साफ किया कि इंडिया इस मौके की अहमियत से पीछे नहीं हटेगा। गंभीर ने कहा, "एक बात बहुत साफ है, पक्का करें कि हम प्रेशर से भागें नहीं। हम इसे अपनाएं, हम इसका सामना करें, और अगर कभी हमें लगे कि हम प्रेशर में हैं, तो पक्का करें कि हम पॉजिटिव रास्ता अपनाएं। इस गेम का मजा लें, आप इसी के लिए यह गेम खेलते हैं, इस स्पोर्ट के लिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी यही खेला है।"

उन्होंने कहा, "घर पर इस तरह के मैच, नॉकआउट जैसा मैच, इसलिए पक्का करें कि हम जोश में हों, किसी प्रेशर में नहीं। अगले 40 ओवर में कभी भी, अगर आपको प्रेशर महसूस हो, तो पक्का करें कि हम पॉजिटिव रास्ता अपनाएं। ठीक है, हिम्मत वाले बनो, इसका मजा लो, देश के लिए खेलने का मजा लो, और सबसे जरूरी बात, एक-दूसरे के लिए खेलने का मजा लो।"

गंभीर ने आगे कहा, "ठीक है, गुड लक। स्किप। अच्छी एनर्जी है। चलो, लड़कों, चलो। चलो।" सेमीफ़ाइनल क्रिकेट की सबसे पुरानी दुश्मनी में से एक में एक और चैप्टर जोड़ता है। यह लगातार तीसरा T20 वर्ल्ड कप होगा जिसमें भारत और इंग्लैंड आखिरी चार में आमने-सामने होंगे। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में 2022 के सेमी-फ़ाइनल में भारत को 10 विकेट से हराया, जबकि भारत ने 2024 एडिशन में 68 रन से ज़बरदस्त जीत हासिल करके बदला लिया।

गंभीर ने टीम को संबोधित करने से पहले दुखी रिंकू सिंह का साथ देते हुए कहा, "आप अकेले नहीं हैं।" गंभीर ने रिंकू सिंह को एक इमोशनल मैसेज दिया, जो अपने पिता खानचंद के गुजरने के ठीक एक दिन बाद टीम में शामिल हुए थे। गंभीर ने कहा, “दोस्तों, शुरू करने से पहले, रिंकू, टीम में आने और शामिल होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। एक बात याद रखें: आप अकेले नहीं हैं। इस समय पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, इसलिए मजबूत रहें।”

ये भी पढ़ें:इंग्लैंड को जीतने के लिए इसकी जरूरत नहीं... सेमीफाइनल से पहले ब्रूक के बड़े बोल

रिंकू के पिता का शुक्रवार को लिवर कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। उन्हें 21 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और शुक्रवार सुबह उनकी मौत से पहले वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। रिंकू अपने परिवार के साथ रहने और अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ समय के लिए टीम से बाहर गए थे, फिर रविवार को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ़ सुपर 8 के फाइनल मैच से पहले वापस आ गए।

उन्हें उस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था, संजू सैमसन ने उनकी जगह बरकरार रखी, और वे ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में भी नहीं खेल पाए थे। आखिरी समय में इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में शामिल किए गए रिंकू ने एक मुश्किल टूर्नामेंट खेला है, जिसमें उन्होंने पांच इनिंग में 24 रन बनाए, जिसमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक डक भी शामिल है। इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी ठीक-ठाक रहा है, हैरी ब्रूक की लीडरशिप वाली टीम के खिलाफ तीन इनिंग में 39 रन बनाए हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup Indian Cricket Team अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।