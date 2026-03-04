नॉकआउट मुकाबले से पहले गौतम गंभीर का खिलाड़ियों को मैसेज, कहा- प्रेशर से भागो मत; सामना करो
गौतम गंभीर ने टी20 विश्व कप में भारत के नॉकआउट मुकाबले से पहले कहा है कि घर पर नॉकआउट खेलने का ज्यादा वजन होता है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि टीम को इसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए।
भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अपने प्लेयर्स से नॉकआउट के प्रेशर को अपनाने की अपील की है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन टीम गुरुवार को मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में दो बार की विनर इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है। भारत की 2007 और 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य गंभीर ने माना कि घर पर नॉकआउट खेलने का ज्यादा वजन होता है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि टीम को इसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए।
बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में बोलते हुए गंभीर ने साफ किया कि इंडिया इस मौके की अहमियत से पीछे नहीं हटेगा। गंभीर ने कहा, "एक बात बहुत साफ है, पक्का करें कि हम प्रेशर से भागें नहीं। हम इसे अपनाएं, हम इसका सामना करें, और अगर कभी हमें लगे कि हम प्रेशर में हैं, तो पक्का करें कि हम पॉजिटिव रास्ता अपनाएं। इस गेम का मजा लें, आप इसी के लिए यह गेम खेलते हैं, इस स्पोर्ट के लिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी यही खेला है।"
उन्होंने कहा, "घर पर इस तरह के मैच, नॉकआउट जैसा मैच, इसलिए पक्का करें कि हम जोश में हों, किसी प्रेशर में नहीं। अगले 40 ओवर में कभी भी, अगर आपको प्रेशर महसूस हो, तो पक्का करें कि हम पॉजिटिव रास्ता अपनाएं। ठीक है, हिम्मत वाले बनो, इसका मजा लो, देश के लिए खेलने का मजा लो, और सबसे जरूरी बात, एक-दूसरे के लिए खेलने का मजा लो।"
गंभीर ने आगे कहा, "ठीक है, गुड लक। स्किप। अच्छी एनर्जी है। चलो, लड़कों, चलो। चलो।" सेमीफ़ाइनल क्रिकेट की सबसे पुरानी दुश्मनी में से एक में एक और चैप्टर जोड़ता है। यह लगातार तीसरा T20 वर्ल्ड कप होगा जिसमें भारत और इंग्लैंड आखिरी चार में आमने-सामने होंगे। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में 2022 के सेमी-फ़ाइनल में भारत को 10 विकेट से हराया, जबकि भारत ने 2024 एडिशन में 68 रन से ज़बरदस्त जीत हासिल करके बदला लिया।
गंभीर ने टीम को संबोधित करने से पहले दुखी रिंकू सिंह का साथ देते हुए कहा, "आप अकेले नहीं हैं।" गंभीर ने रिंकू सिंह को एक इमोशनल मैसेज दिया, जो अपने पिता खानचंद के गुजरने के ठीक एक दिन बाद टीम में शामिल हुए थे। गंभीर ने कहा, “दोस्तों, शुरू करने से पहले, रिंकू, टीम में आने और शामिल होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। एक बात याद रखें: आप अकेले नहीं हैं। इस समय पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, इसलिए मजबूत रहें।”
रिंकू के पिता का शुक्रवार को लिवर कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। उन्हें 21 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और शुक्रवार सुबह उनकी मौत से पहले वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। रिंकू अपने परिवार के साथ रहने और अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ समय के लिए टीम से बाहर गए थे, फिर रविवार को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ़ सुपर 8 के फाइनल मैच से पहले वापस आ गए।
उन्हें उस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था, संजू सैमसन ने उनकी जगह बरकरार रखी, और वे ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में भी नहीं खेल पाए थे। आखिरी समय में इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में शामिल किए गए रिंकू ने एक मुश्किल टूर्नामेंट खेला है, जिसमें उन्होंने पांच इनिंग में 24 रन बनाए, जिसमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक डक भी शामिल है। इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी ठीक-ठाक रहा है, हैरी ब्रूक की लीडरशिप वाली टीम के खिलाफ तीन इनिंग में 39 रन बनाए हैं।
