भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर आया गौतम गंभीर का रिएक्शन, बोले- आपने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि….

Mon, 3 Nov 2025 11:51 AMANI
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने आईसीसी महिला विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सराहना की। ऑस्ट्रेलिया में गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ हैं, लेकिन वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का फाइनल भी आईपैड पर देख रहे थे। गौतम गंभीर का पहला रिएक्शन इंडिया की जीत पर आया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय महिलाओं ने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि एक ऐसी विरासत भी दी है जो आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

2005 और 2017 के फाइनल में मिली हार के बाद, किस्मत, कौशल, संतुलन और गहराई ने टीम इंडिया का साथ दिया। भारतीय महिला टीम ने पहली बार फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम को 52 रनों से हराकर टी20 और वनडे दोनों प्रारूपों में अपना पहला विश्व कप खिताब जीता। शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा का हरफनमौला प्रदर्शन खिताबी मुकाबले में टीम के लिए सबसे यादगार रहा। भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए, गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, “आपने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि एक ऐसी विरासत भी बनाई है जो आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को प्रेरित करेगी!”

भारतीय क्रिकेट जगत ने भी भारत की सराहना की, क्योंकि उसने आखिरकार विश्व खिताब के सूखे को खत्म करते हुए रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहली बार फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला विश्व कप खिताब हासिल किया। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मैच में मात दी। वह मुकाबला भी ऐतिहासिक था, क्योंकि महिला क्रिकेट में पहली बार 339 रनों का लक्ष्य हासिल किया था, जो वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी सफल रन चेज थी।

गौतम गंभीर उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 2007 में टी20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीता था। इसके अलावा उन्होंने हेड कोच के तौर पर आईसीसी ट्रॉफी भी जीती है। 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को उन्होंने जीत दिलाई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने फाइनल जीता था। हालांकि, द्विपक्षीय सीरीजों में उनका रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है।

