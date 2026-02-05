Cricket Logo
गंभीर का 'दिमाग' और सूर्या की ‘आजादी’, T20 World Cup में सिर चढ़कर बोलेगी ये जुगलबंदी

गंभीर का 'दिमाग' और सूर्या की ‘आजादी’, T20 World Cup में सिर चढ़कर बोलेगी ये जुगलबंदी

संक्षेप:

सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर की जोड़ी को टी20 विश्व कप में धाक जमानी है तो कुछ कमाल करके दिखाना होगा। द्विपक्षीय सीरीजों का बादशाह भारत अब अपने टी20 विश्व कप खिताब को बचाने के लिए उतरने वाला है।

Feb 05, 2026 06:04 am ISTVikash Gaur Bhasha, नई दिल्ली
राहुल द्रविड़ के भारतीय टीम के मुख्य कोच के तौर पर अपने शानदार और बेहद सफल कार्यकाल को खत्म करने के तुरंत बाद रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट के एक वाक्य ने कोच-कप्तान के रिश्ते को पूरी तरह से बयां कर दिया था। रोहित ने लिखा था, ''मेरी पत्नी (रितिका सजदेह) आपको मेरी 'वर्क वाइफ' कहती है और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं भी आपको ऐसा कह पाता हूं।''

जो लोग रोहित को जानते हैं वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि वह कभी भी बिना सोचे-समझे बात नहीं करते और उन्होंने हर शब्द सोच-समझकर कहा था जब उन्होंने कप्तान-कोच के रिश्ते की तुलना शादी से की, जहां दो लोगों की सोच एक जैसी होनी चाहिए और उन्हें एक ही धुन पर चलना चाहिए।

भारत 72 घंटे से भी कम समय में टी20 विश्व कप में अपना खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत करेगा तो सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर के काम के रिश्ते पर नजर डालना बनता है, जो कम से कम नतीजों के हिसाब से तो शानदार रहा है- 39 मैच में 31 जीत और जीत का प्रतिशत 79.48। भारतीय क्रिकेट में अधिकतर सफल कप्तानों के लिए कोच हमेशा दूसरे नंबर पर रहे हैं।

खेल की गहरी समझ रखने वाले पूर्व कोच रवि शास्त्री हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि यह विराट कोहली की टीम है और कप्तान ही इसका जनरल है। जॉन राइट-सौरव गांगुली, गैरी कर्स्टन-महेंद्र सिंह धोनी और द्रविड़-रोहित के मामले में भी ऐसा ही था, जहां कप्तान ही टीम का असली 'बॉस' था। टी20 प्रारूप में सबसे तेजी से बदलाव हुए हैं और इसी वजह से फुटबॉल-मैनेजर शैली की कोचिंग की जरूरत पड़ी है जो गंभीर के स्वभाव के अनुसार बिल्कुल सही है।

और गंभीर की रणनीति को जरूरी आकार देने के लिए सूर्यकुमार की जरूरत थी, एक ऐसा व्यस्ति जिसे अपने कौशल पर पूरा भरोसा हो और जो अपनी काबिलियत के बारे में जानता हो ताकि उन्हें पूरी तरह से लागू कर सके, लेकिन पिछले एक साल में, ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जो बताते हैं कि गंभीर 'प्लान' बनाने वाले हैं और सूर्या उसे लागू करने वाले हैं।

बेशक दोनों के बीच एक अच्छा इतिहास है, क्योंकि खिलाड़ी के तौर पर सूर्यकुमार ने पहली बार सुर्खियां तब बटोरी जब उन्होंने गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फिनिशर की भूमिका निभाई और उनका अब मशहूर नाम 'स्काई' असल में उन्हें मौजूदा मुख्य कोच ने ही दिया था। भारतीय क्रिकेट में यह एक खुला राज है कि 2024 में तब के नए मुख्य कोच का सूर्यकुमार को हार्दिक पंड्या पर तरजीह देते हुए टी20 कप्तान का पद दिलाने में बहुत बड़ा हाथ था।

निजी तौर पर गंभीर और सूर्यकुमार बिल्कुल अलग हैं और अक्सर यह टीम के लिए अच्छा होता है। गंभीर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक बहुत अमीर व्यावसायिक परिवार से हैं जबकि सूर्यकुमार मुंबई के चेंबूर के एक मध्यमवर्ग के परिवार से हैं, लेकिन अलग सामाजिक-आर्थिक ढांचे के बावजूद उनके बीच बहुत सी एक जैसी बातें देखी जा सकती हैं।

सूर्या के मामले में उनकी प्रतिभा के बावजूद एक नए खिलाड़ी की अकड़ की वजह से ही वह राज्य क्रिकेट संघ के साथ उलझ गए। गंभीर के मामले में, उनके कभी करीबी दोस्त नहीं थे। वह हमेशा, आओ, अपना काम करो और घर जाओ, ऐसी मानसिकता वाले थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि वह वीरेंद्र सहवाग जितने सक्षम नहीं थे और उन्हें टीम में जगह बनाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के राज्य क्रिकेट संघ के साथ झगड़े भी हुए। हालांकि, सूर्यकुमार और गंभीर दोनों ही पक्के राष्ट्रवादी हैं और अपने चरित्र के इस पहलू को खुलकर दिखाते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
