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गौतम गंभीर की बतौर हेड कोच रिपोर्ट कार्ड; करियर पर लगा एक और धब्बा!

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gautam Gambhir report card As Head coach- गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद बने थे। उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। आयरलैंड दौरे पर उनके करियर पर एक और धब्बा लगा है।

गौतम गंभीर की बतौर हेड कोच रिपोर्ट कार्ड; करियर पर लगा एक और धब्बा!

Gautam Gambhir report card As Head coach- आयरलैंड दौरे पर मिली 0-2 से हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के कोचिंग करियर पर एक और दाग लग गया है। जुलाई 2026 में उन्हें टीम इंडिया का कोच बने 2 साल पूरे हो जाएंगे। उनकी कोचिंग में भारत घर में 12 साल बाद टेस्ट सीरीज हारा। न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में पहली टेस्ट सीरीज हारी। लगातार तीन टेस्ट मैच हारे और ना जाने क्या-क्या। अब उनके कोचिंग करियर में भारत को आयरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया सिर्फ टी20 मैच ही नहीं हारी, बल्कि 0-2 से सीरीज हारी है। जो एक बड़ी बात है। भारत ने बैक टू बैक 2 टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं और वह आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी पहले पायदान पर है। ऐसे में रैंकिंग में 11वें नंबर की टीम आयरलैंड से हारना शर्मसार कर देने वाला है। आईए एक नजर गौतम गंभीर की शर्मसार कर देने वाली रिपोर्ट कार्ड पर डालते हैं-

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  • 27 साल बाद, SL के खिलाफ कोई बाइलेटरल ODI सीरीज़ हारी
  • पहली बार, 3 मैचों की ODI सीरीज़ में 30 विकेट से हारी
  • 45 साल बाद, भारत ODI में एक कैलेंडर साल में बिना जीत के रहा
  • 36 साल बाद, भारत घर पर NZ के खिलाफ टेस्ट हारा
  • 19 साल बाद, भारत चिन्नास्वामी में टेस्ट हारा
  • पहली बार, घर पर 50 रन से कम पर आउट हुआ
  • पहली बार, घर पर NZ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ हारी
  • 12 साल बाद, घर पर कोई टेस्ट सीरीज हारी
  • 12 साल बाद, लगातार दो घरेलू टेस्ट हारे
  • 12 साल बाद, वानखेड़े में टेस्ट मैच हारा
  • 47 साल बाद, लगातार 3 घरेलू टेस्ट हारे

ये भी पढ़ें:टीम इंडिया T20 WC से हो गई बाहर, मगर दीप्ति शर्मा ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
  • पहली बार, घर पर 200 से कम का टारगेट चेज़ करने में नाकाम (टारगेट 147, वानखेड़े)
  • पहली बार, इंडिया होम टेस्ट सीरीज़ में वाइटवॉश (3-0) हुआ
  • 13 साल बाद, मेलबर्न में टेस्ट मैच हारा
  • 10 साल बाद, बैक टू बैक टेस्ट सीरीज़ हारा
  • 10 साल बाद, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी
  • 12 साल बाद, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 3 मैच हारा
  • पहली बार WTC फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने में नाकाम
  • 5 सेंचुरी बनाने के बाद इंडिया टेस्ट मैच हारने वाली पहली टीम बनी (लीड्स)
  • 92 साल के टेस्ट इतिहास में इंडिया सिर्फ़ दूसरी बार 350+ रन डिफेंड नहीं कर पाया (लीड्स)
  • सिर्फ दूसरी बार, IND इंग्लैंड के खिलाफ 200 से कम का टारगेट चेज़ करने में नाकाम रहा (टारगेट 190, लॉर्ड्स)
  • 11 साल बाद, कन्सीड 600+ रन (मैनचेस्टर)
  • 17 लंबे सालों के बाद, एडिलेड में ODI हारा
  • 15 साल बाद, घर पर SA के खिलाफ टेस्ट मैच हारा
  • 8 साल बाद, इंडिया ईडन गार्डन्स में इंटरनेशनल मैच हारा (लगातार 9 जीत के बाद)
  • इंडिया 124 के टारगेट का पीछा करने में फेल रहा (घर पर उनका सबसे कम फेल चेज)
  • 25 साल बाद, SA के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज हारा
  • अपनी सबसे बड़ी हार (408 रन) दर्ज की
  • इंडिया में किसी विज़िटिंग टीम द्वारा सेट किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट (549) खा लिया
  • 30 साल बाद, इंडिया ने अपने बैट्समैन के एक भी सेंचुरी के बिना होम टेस्ट सीरीज खत्म की
  • बैक टू बैक कैलेंडर इयर में पहली बार होम टेस्ट में व्हाइटवॉश हुआ
  • पहली बार, SA ने IND के खिलाफ 300+ रन का पीछा किया
  • SA ने IND के खिलाफ सबसे ज्यादा रनचेज दर्ज किया (359)
  • NZ ने IND में सबसे ज्यादा रनचेज दर्ज किया (285)
  • पहली बार, NZ के खिलाफ होम ODI सीरीज़ हारी
  • पहली बार, इंदौर में ODI मैच हारी
  • पहली बार, NZ के खिलाफ ODI सीरीज़ का डिसाइडर मैच हारी
  • पहली बार, इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड के खिलाफ मैच में हारी
  • पहली बार आयरलैंड से टी20 सीरीज हारी

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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