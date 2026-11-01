मुश्किल हालात में सीरीज जीत पर कोच गौतम गंभीर बोले- खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिए
गौतम गंभीर ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने टाइट शेड्यूल और तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मिलने के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन किया। कोच का मानना है कि खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिए।
भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में मिली जीत को 'असाधारण उपलब्धि' करार दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के आक्रामक और बेखौफ रवैये ने तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने की कमी को पूरा किया। भारत ने पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त हासिल की थी लेकिन न्यूजीलैंड ने आखिरी दो मैच जीतकर सीरीज का समापन 2-3 से किया। भारतीय टीम को इस दौरे पर परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए बेहद कम समय मिला था। टीम 20 अक्टूबर को न्यूजीलैंड पहुंची और 21 अक्टूबर को सिर्फ एक अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। इसके अगले ही दिन यानी 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया।
खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिए
लंबी हवाई यात्रा की थकान, मौसम में बदलाव और टीम के अधिकांश खिलाड़ियों का न्यूजीलैंड का पहला दौरा होने के बावजूद भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। गंभीर ने पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय के बाद का, ''यह निश्चित रूप से अविश्वसनीय प्रयास था क्योंकि खिलाड़ियों को तैयारी के लिए केवल एक दिन मिला था। वे 20 अक्टूबर को पहुंचे और 21 अक्टूबर को अभ्यास किया। अलग परिस्थितियां, अलग मौसम और मैदान के अलग-अलग आयाम थे।''
उन्होंने कहा, '' हमारी टीम को टी20 प्रारूप में काफी अनुभव रखने वाले न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसी के मैदान पर खेलना था। हमारी टीम के ज्यादातर खिलाड़ी भी पहली बार न्यूजीलैंड दौरे पर आए थे।'' उन्होंने कहा, ''खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिए, खासकर तब जब तैयारी के लिए लगभग कोई समय ही नहीं मिला हो।''
टेस्ट मैचों को लेकर कुछ योजना जरूर बनाई थी
भारत को इस दौरे पर पांच वनडे और दो टेस्ट मैच भी खेलने हैं। गंभीर का मानना है कि इन प्रारूपों के लिए टीम को बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। गंभीर ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि हमने टी-20 क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा योजना बनाई थी, क्योंकि हमें वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दो सीरीज खेलनी थीं। हमने दो टेस्ट मैचों को लेकर कुछ योजना जरूर बनाई थी। हम चाहते थे कि हमारे ज्यादातर टेस्ट खिलाड़ी, चाहे बल्लेबाज हों या गेंदबाज, इन परिस्थितियों में कम से कम एक चार दिवसीय मुकाबला जरूर खेलें।''
गंभीर ने कहा कि इस दौरे पर सबसे बड़ी चुनौती टी-20 टीम के सामने थी, क्योंकि वनडे और टेस्ट खिलाड़ियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलने वाला था जबकि टी-20 टीम को ऐसा मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, ''हम काफी अलग मौसम और परिस्थितियों में मुकाबले खेल रहे थे। 15 घंटे की उड़ान के बाद केवल एक अभ्यास सत्र में हिस्सा लेकर अगर खिलाड़ी किसी मजबूत टीम के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं तो इसका पूरा श्रेय उन्हें मिलना चाहिए।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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