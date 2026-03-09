होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
वर्ल्ड चैंपियन बने रहने पर आया गौतम गंभीर का रिएक्शन, बोले- ये God's Plan नहीं, बल्कि…

Mar 09, 2026 10:40 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गौतम गंभीर ने अपने एक्स अकाउंट पर टी20 विश्व कप फाइनल के ट्रॉफी सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि यह सिर्फ भगवान का प्लान नहीं था, यह 1.4 बिलियन भारतीयों का प्लान था। 

टीम इंडिया के हेड कोच टी20 विश्व कप 2026 चैंपियन बनने के बाद बेहद खुश हैं। मैदान की बात हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। इतना ही नहीं, आज यानी सोमवार 9 मार्च की सुबह एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर ने किया है और कहा है कि यह जीत पूरे भारत की है। उन्होंने हर खिलाड़ी को एक वर्ल्ड चैंपियन बताया है। भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी नहीं है, बल्कि पहले से ही टी20 विश्व कप की विजेता थी और अब टीम इंडिया इस खिताब को अपने पास रखे हुए है।

गौतम गंभीर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर टी20 विश्व कप फाइनल के ट्रॉफी सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "यह सिर्फ भगवान का प्लान नहीं था, यह 1.4 बिलियन भारतीयों का प्लान था! हर खिलाड़ी एक वर्ल्ड चैंपियन है।"

गौतम गंभीर भारत के पहले ऐसे कोच बन गए हैं, जिन्होंने दो आईसीसी ट्रॉफी टीम को जिताई हैं। इससे पहले भारत सात बार आईसीसी टूर्नामेंट जीता है, लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है, जब किसी कोच ने दो ट्रॉफी इंडिया को जिताई हों। गंभीर ने साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत को दिलाई थी और अब 13-14 के भीतर टी20 विश्व कप भी जिता दिया है। गौतम गंभीर बतौर क्रिकेटर भी दो आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। इनमें 2007 का टी20 विश्व कप और 2011 का वनडे विश्व कप शामिल है।

टीम इंडिया ने लगातार तीसरी व्हाइट बॉल आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है। साल 2024 के टी20 विश्व कप से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती और अब 2026 में टी20 विश्व कप भारत ने जीता है। भारत की ये 8वीं ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट है, जिसमें से एक ट्रॉफी श्रीलंका के साथ शेयरिंग में भी है, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 थी।

